"Ik heb de liefde gevonden, maar niet bij jou": kandidate 'The Bachelor' gaat er vandoor met andere dame TK

25 september 2018

08u07

Bron: CNN 0 TV Ongeziene dramatiek in de Vietnamese versie van 'The Bachelor', een realityprogramma waarin een groep dames strijdt om het hart van een begeerde vrijgezel. Tenminste, dat is de bedoeling, want Minh Thu gooide het over een andere boeg: ze verklaarde plots haar liefde voor een medekandidate.

Typisch aan 'The Bachelor' is de ceremonie met de rozen aan het eind van elke aflevering. De vrijgezel van dienst, in dit geval Nguyen Quoc Trung, deelt dan bloemen uit aan de meisjes die door mogen naar de volgende aflevering. Minh Thu hoefde die roos echter niet. "Ik begon aan deze wedstrijd om liefde te vinden", verklaarde ze in tranen. "En ik heb ze ook gevonden, maar niet bij jou. Het is bij iemand anders."

Onder de stomverbaasde blikken van Nguyen en de andere dames stapte Minh daarna op kandidate Truc Nhu af, die al een roos in haar handen had. Ze zakte dramatisch door haar knieën en omhelsde Nhu. "Kom mee met mij naar huis, ok?", fluisterde ze.

Zielig einde

De twee richtten zich vervolgens tot een ontredderde Nguyen om zich te verontschuldigen. "Het spijt me, ik wilde je echt leren kennen want je gaf me het gevoel speciaal te zijn. Dat heb ik al heel lang niet meer gevoeld", aldus Minh. Truc gaf ook haar roos terug, ondanks het feit dat Nguyen haar op het hart drukte dat deze kans maar eens in haar leven voorkomt. "Ik weet dat je iemand zal vinden die echt van je houdt en je begrijpt, en die weet hoe ze voor je moet zorgen."

Het kersverse koppel vertrok daarna richting uitgang, maar wie op een happily ever after had gehoopt, komt bedrogen uit. Volgens Vietnamese media bedacht Truc zich niet veel later. "Ik heb met Nguyen gepraat en besloten om zijn roos toch te aanvaarden. Ik wil deze reis verderzetten."