"Ik had het idee dat iedereen naar me keek. Alsof ik daar opnieuw naakt stond" Een dappere getuigenis in 'Pano' vanavond over sexting Sven Van Malderen

18u09

Bron: VRT 0 Rv Francien Regelink. TV Vanavond staat in 'Pano' het onderwerp sexting centraal. Dat er heel wat gevaren mee gemoeid zijn, bewijst het tragische verhaal van een vijftienjarige jongen uit Ninove. Hij stapte in juni uit het leven nadat hij op sociale media anderhalf jaar lang achtervolgd werd door een naaktfoto. Zijn dichte omgeving vertelt nu voor het eerst hoe het zo ver is kunnen komen. Ook Francien Regelink ondervond de zware gevolgen aan den lijve. "Als ik door de gang liep, had ik het idee dat iedereen naar me keek. Alsof ik daar opnieuw naakt stond", klinkt het.

"Hij zei alles tegen mij, maar dit wist ik spijtig genoeg niet", vertelt de vriendin van de overleden jongen. "Ik heb hem daar niet mee kunnen helpen, niemand wist het. Anders hadden we hem kunnen helpen..."

"We zijn achteraf pas te weten gekomen dat er een foto rondging", voegt zijn moeder toe. "Die werd op bepaalde sites en accounts gedeeld om hem te pesten."

Regelink was 15 jaar toen ze een foto van haar borsten naar een jongen van haar klas stuurde. Dat liep slecht af. Jaren later zit ze er nog mee. "De dag nadien wist ik bijna zeker dat iedereen het op school had gezien. Je wordt plots aangekeken. Je hoort: 'Francien, laat je tieten nog eens zien' vanuit alle hoeken. Mensen wijzen naar je. Mijn eigen vriendengroep had de foto in de hand omdat die uitgeprint was. Ik brak toen helemaal. Ik durfde tegen niemand zeggen dat ik het was, dus deed ik alsof ik het niet was. Ik moest ook doen alsof het me niet raakte, maar vanbinnen ging ik helemaal kapot."

"Elke dag op school vond ik bijna een martelgang. Als ik door de gang liep, had ik het idee dat iedereen naar me keek. Alsof ik daar opnieuw naakt stond, maar dat is natuurlijk niet zo. Je bent niet meer dezelfde als voordien."

De 17-jarige Flo, een vrolijke gebruiker, vertelt tot slot over haar ervaringen. "Je begint misschien met wat kleine dingetjes, tot aan de schouder. Dan maak je daar een grapje over. Het is niet zo dat je meteen een naaktfoto doorstuurt. Je doet wat onnozel en dan toon je 'per ongeluk' een klein beetje naakt. Dan zie je hoe die persoon daarop reageert en dan evolueert dat."