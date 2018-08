"Ik had de makkelijkste job": Bartel Van Riet gaat 'Expeditie Robinson' presenteren TK

07 augustus 2018

08u24

Bron: Het Nieuwsblad 0 TV In 2012 werd het concept even in de koelkast gestoken, maar in september roept VIER 'Expeditie Robinson' opnieuw tot leven. En daar hoort een nieuwe presentator bij: niemand minder dan Vlaanderens favoriete tuinman Bartel Van Riet trok zes weken naar de Filipijnen om het programma op te nemen.

Een programma als 'Expeditie Robinson' maken is hard werken, al relativeert Van Riet zijn aandeel. "Ik heb de makkelijkste job, als je de cameraman en de geluidsman met hun materiaal ziet sleuren in die hitte. Want het was er tegen de veertig graden en vochtig. Gelukkig kwam er af en toe een buitje langs omdat we aan de zee zaten. Ik moest het alleen maar presenteren, maar ik volgde alles wel op de voet.", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Hij ontkent ook dat de kandidaten het achter de schermen beter hebben. "Daar staat geen tafel gedekt voor de kandidaten om wat vitamientjes op te doen. Ze krijgen een basispakket met rijst en bloem, een wok en een kapmes en het is trek uw plan. Drinkbaar water kregen ze wel, natuurlijk. Anders hadden we halverwege de opnames geen kandidaten meer. Water zuiveren en ontzouten kost te veel energie, dat weet ik uit ervaring. De kilo’s vlogen er af bij de kandidaten."

"Op zo’n eiland is de wereld van zo’n kandidaat nog een zakdoek groot. Als je dan de kans krijgt om met een proef een klein hapje eten te winnen, ga je door een muur. En dan die geladen sfeer op de eilandraad: het pakte me echt bij de keel."