"Ik háát hem zo hard!": Aflevering 10 van 'Temptation Island' in vogelvlucht EDA

29 maart 2018

22u40

Bron: Eigen berichtgeving 316 TV 'Temptation Island' slaat genadeloos toe dit seizoen. Twee koppels werden al uit elkaar gerukt en nu heeft ook Deborah de memo ontvangen dat haar relatie met Tim over & uit is. De 'hondstrouwe' Aalstenaar zette inmiddels een 'huisje-tuintje-boompje' op met verleidster Cherish.

Dag 10 op Temptation Island.

De situatie op 'Temptation Island' loopt week na week steeds meer uit de hand. Presentator Rick rook z'n kans om indruk te maken op de tv-bonzen en wikkelde zijn intro in een Rudi Vranckx-sjaaltje:

Rick: "De ontwikkelingen die volgen elkaar nu in sneltempo op, wat ongetwijfeld zal betekenen dat het kampvuur van vanavond wederom zal inslaan als een bom."

Welkom bij de tiende aflevering van Temptation Island in vogelvlucht!

We zijn op 5 dagen van de finish. Tussenstand: three men down.

- Mezdi werd aan de kant gezet door zijn Daniëlle,

- Kevin viel voor de charmes van verleidster Chloë,

- en Tim (hieronder) liet zich strikken door verleidster Cherish.

Zijn vriendin Deborah stond nog steeds aan de kant.

#ThrowbackThursday: Op het vorige kampvuur zag Deborah hoe Tim het steeds meer naar zijn zin had met verleidster Cherish. Er werd geflirt. En Deborah knapte als een riet.

Tim leek er nog steeds geen spijt van te hebben dat hij zijn toekomstige verloofde zomaar inruilde voor een uit imitatieleer opgetrokken verleidster. Maar de productie vond daar een oplossing voor. Ze besloten Tim te klonen.

Cherish mocht de bad boy houden...

En Deborah kreeg a new and improved, 100% betrouwbare en totally biologisch gekweekte versie.

Kevin moest dringend zijn kamer opruimen.

Maar ondervond problemen met zijn stofzuiger.

Hij besloot de hulp in te roepen van Chloë.

Megan wilde eerst haar hoofd opruimen:

Tijd om je leven te beteren. Hoewel Joshua haar dumpte, ging ze vorige keer alsnog met hem op date. Maar sloeg ze de bal compleet mis.

Op Koekerond Beach trekt Cherish in bij Tim.

Haar negligees kregen een plaats in zijn kleerkast.

En zij toonde zich de perfecte desperate housewife.

Ha ze ruimt haar kamer op? Goed zo!

Cherish: "Haaaatchiiieeee"

Oei, de allergie waar verleider Gino voor waarschuwde leek stilaan ook Cherish in z'n greep te krijgen. Volgens hem hield er een lelijke 'Timfobie' huis op 'Temptation Island'.

Nu je het zegt, Gino, volgens mij begin ik er ook last van te krijgen. Of misschien ben ik gewoon allergisch aan 'blonde huisstofmeid'.

Rick had geen indruk gemaakt bij de tv-bonzen. Zijn intro werd genadeloos afgekraakt en hij moest zich dringend herpakken.

De frivoliteit was slechts van korte duur. Hij wilde zijn serieuze kwaliteiten nog één laatste keer etaleren.

En speelde onder één hoedje met Tim.

Een nieuwe broeihaard was echter komende... Een vierde kampvuur werd die avond aangestoken. Annelien bereidde de partnerhelften voor op een pittige confrontatie.

Deborah besloot zichzelf een peptalk te geven.

Met alle respect maar, dat ben je niet.

Niemand kon namelijk voorspellen dat jouw hondstrouwe Tim inmiddels een huisje-tuintje-boompje had opgezet met Cherish...

En je naam van het raam zou verwijderen:

Ik denk het niet jongeuh.

Ready, set, KAMPVUUR!

Kevin kreeg als eerste zijn beelden te zien en was verheugd te zien hoe Megan gedumpt werd door verleider Joshua.

Grappig Tim, dat zegt de wereld straks ook over jou wanneer je gedumpt wordt door Sjeriieeeees.

Megan kreeg op haar beurt te zien hoe haar vriend Kevin met Chloë in bed dook, maar keek er amper van op.

Je kan ook gewoon 'wraak' zeggen, snap je?

Jeremy kreeg de wind van voren van zijn Vanessa. Zij wilde liever dat hij zich openstelde voor de vrijgezelle dames in plaats van schijnheilig weg te kijken.

Mezdi heeft iets minder zelfcontrole. Al vanaf dag 1 zit hij zelf de verleidsters op te vrijen. Zijn vriendin Daniëlle liet weten dat ze klaar is met hem. Toch wou Rick uit Mezdi's mond horen waarom Daniëlle tot dit besluit kwam.

De leugendetectortest van volgende week doet iets anders uitschijnen. WOEPS!

Wie er niét naast zat, was verleider Fabrizio. Die kletste een permanente kleurplaat tegen Daniëlle's ribben.

Daniëlle kreeg een spijtbetuiging van Mezdi te zien.

Maar was niet onder de indruk.

Dat bracht ons naadloos bij Tim

Tim: "Deborah is een prachtig meisje. One of a kind, maar hier is iets gegroeid wat sterker is dan ikzelf."

Via Rick's oortje onderschepten we een bericht van de productie:"(KRRSSHHHH) Godverdomme Rick, hou je aan het motherf*cking script!"

De video werd gestart en Tim zag Deborah huilen.

Laten we rechtstreeks overschakelen:

Eerst hoorde Deborah Tim praten met Cherish... Dan hoorde ze hem een liefdesverklaring doen aan datzelfde adres en dan..... werd er gekust.

Gelukkig was er het empathisch vermogen van Annelien.

Eerlijk? Ik effe eerlijk? Niemand kan dat begrijpen.

Deborah zag hoe haar kussensloop - wat symbool stond voor haar - in een hoekje werd geduwd en Cherish haar plaats naast Tim innam.

Hartverscheurend.

Maar het leverde wel deze prachtige piëta op.

De dames keerden terug naar het resort. Daar kwamen we eindelijk te weten wie er achter de krijs ‘Ik haat hem zo hardʼ schuil ging.

Dat je je leven lang Knabbel en Babbel-rijmpjes wil maken met Cherish?

Deborah had er geen woorden voor.

En zette het op een onophoudelijk huilen naast de hut.

Verleider Gino probeerde haar op te monteren en zag hoe Deborah de foto van Tim weggooide.

Gino: "Geen genade?"

Nou dat was niet precies wat Tim met die ring van plan was, Deborah... Tim besloot namelijk op dat moment een onthulling te doen aan Zwanetta...

Tim: "I'm going to make Cherry happy."

Houdoe!