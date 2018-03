“Ik ben helemaal verkocht en train nog wekelijks drie uur”: Natalia verliest van underdog Marie Verhulst in ‘Boxing Stars’ Jolien Boeckx

29 maart 2018

21u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Niemand zag dit aankomen. Spierbundel Natalia (37) die in de eerste aflevering van ‘Boxing Stars’ net niet opgebokst blijkt te zijn tegen underdog Marie Verhulst (22). Een teleurstelling voor de zangeres? “Ik heb genoten en da’s het belangrijkste. Ik blijf doorgaan met boksen, zo’n fantastische sport.”

Natalia en Marie mochten de spits afbijten in de categorie zwaargewichten bij de vrouwen. Allebei hadden ze nog nooit gebokst vòòr ‘Boxing Stars’. Maar het leek in de ring wel alsof ze het al jaren deden. Wàt een kamp. De dames waren sterk aan elkaar gewaagd. Na drie rondes had de kijker zelf geen idee wie er nu als winnaar bekroond zou worden. Het kon nog alle kanten uit. Maar het was dus Marie die met de overwinning ging lopen. “Oh my god, ik kan het amper geloven”, schreeuwde ze uit van enthousiasme. Zelfs Natalia bleef lachen. “Ik vond het echt heel leuk. Op voorhand weet je niet wat je kan verwachten, hoe je het moet aanpakken. Marie was echt een geduchte tegenstander”, zei ze tevreden. “Het was trouwens ook heel moeilijk en heftig om Marie te slaan. Zoiets doe je niet elke dag, hé. Dat heb ik toch wat onderschat.”

De opnames van ‘Boxing Stars’ dateren al van vorige maand. Maar Natalia blijft gewoon verder boksen. “Het was zo’n fantastische ervaring. Ik ben helemaal verkocht aan de sport nu”, vertelt ze. “Ik train nog steeds bij Daniëlla Somers, mijn coach van ‘Boxing Stars’. Twee keer per week, telkens een anderhalf uur. Da’s een full-body workout, maar vooral ook heel technisch en tactisch. Je verwacht dat je daar opgefokt voor moet zijn, maar dat is helemaal niet waar. Integendeel, je moet net heel gefocust blijven. Ik heb nog nooit zoveel moeten nadenken bij een sport”, lacht ze.

Boksen zit blijkbaar wel wat in de genen bij de Oevelse… Haar papa, Willy Druyts, heeft vroeger ook nog gebokst in de jaren ’50 en was zelfs voorzitter van de Belgische Boksbond, afdeling Antwerpen en Limburg. “Spijtig dat ik hem nooit heb kunnen zien boksen, want ik was toen nog niet geboren. (lacht) Maar die gedachte in je achterhoofd is wel fijn.” De zus van Natalia had tijdens het bewuste kamp zelfs de bokshandschoenen van hun papa bij, als geluksbrenger.

In de eerste aflevering werd er ook gebokst tussen Erik Goossens en Kamal Kharmach. Die laatste ging met de overwinning rechtstreeks naar de finale. Erik blijft achter met een gebroken rib en gekneusde borstkas.

Dit zag je niet op tv:

Natalia imponeert met indrukwekkende boksoutfit

Natalia verloor erg nipt van Marie Verhulst in de eerste kamp bij de dames in Boxing Stars, maar de furie uit Oevel deed er alles aan om de kamp in haar voordeel te beslechten. Zo stapte ze niet zomaar de ring in, maar wel met een aangepaste boksoutfit: een witte cape vol glitters. “Boks is ook een optreden, dus er moeten een beetje glitters bij”, zegt haar stylist. In de coulissen kon Natalia haar geluk niet op. “Dat zal wel zijn! Dit is zot, dit is echt de max gewoon”, glundert Natalia. “Ziet dat blinken!”

Erik Goossens krijgt stevige peptalk van Jan Van Looveren

Erik Goossens moest vanavond het onderspit delven tegen Kamal Kharmach in Boxing Stars. Aan de peptalk van zijn goede vriend Jan Van Looveren lag het in elk geval niet. Jan gaf Erik vlak voor de wedstrijd nog enkele tips: “Goede focus, jongen. Ik denk dat Kamal heel snel gaat komen, maar hij gaat rapper moe zijn. Laat hem de eerste ronde maar komen en dan de tweede ronde: ‘BANG’ erop. Je kan het, niet beginnen zeggen: ‘Ik kan het niet’!”