"Ik ben haar kuren meer dan beu", deze beelden van Lieve en Aljosja zag je nog niet DBJ

Lieve en Aljosja vormen zonder twijfel het schattigste duo in dit seizoen van 'Blind getrouwd'. Deze beelden die ze zelf maakten in bed zag je nog niet in de uitzending. De twee kibbelen er lustig op los.