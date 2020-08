'Huizenjagers' zoekt vakantiewoningen in de Vlaamse Ardennen BDB

17 augustus 2020

06u21 0 TV Nu we allemaal zoveel mogelijk voor een staycation kiezen, gaan de makelaars in 'Huizenjagers' ook deze week weer op zoek naar de leukste vakantiewoningen. Ze strijken neer in de Vlaamse Ardennen, de prachtige wandel- en fietsstreek waar heel wat wielerklassiekers beslecht worden.

In de aflevering van vanavond maken we kennis met Anne en Lander. Zij wonen al in de Vlaamse Ardennen, maar ze zijn zo gek op de regio dat ze er nog een tweede verblijf willen. Omdat ze nog genoeg werk hebben in hun eigen huis, zijn ze op zoek naar iets dat instapklaar is. En dat voor een budget van 285.000 euro.(BDB)

'Huizenjagers’, VIER, 20.25 uur