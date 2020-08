'Huizenjagers' op zoek naar vakantiehuisjes van eigen bodem MC

03 augustus 2020

06u16 0 TV Naast de terugkeer van 'Het Rad' lost VIER vanaf vanavond ook een vakantieversie van 'Huizenjagers'. In een nieuwe reeks van het immo-programma doorkruisen 18 makelaars zes weken lang heel België op jacht naar vakantiewoningen, om kandidaat-kopers weg te laten dromen bij staycation-pareltjes van eigen bodem.

Dat kan ontspannen in een Ardense chalet zijn, uitwaaien in een huisje aan de kust of leven als God in België in een rustiek vakantiehuis in Limburg.

De coronaproof vakantieversie van 'Huizenjagers' opent met 'Blind Gekocht'-interieurarchitect Bart Appeltans en diens vriend Dennis, die een budget hebben van 150.000 euro voor een unieke vakantiewoning in de Ardennen. Het duo ziet het als een renovatieproject, waarbij ze hun aanwinst volledig naar eigen smaak kunnen inrichten.

'Huizenjagers, VIER, 20.30 uur