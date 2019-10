'Huizenjagers' gaat op jacht in het buitenland DBJ

02 oktober 2019

00u00 0 TV Na vijf seizoenen woningen zoeken in Vlaanderen, gaat 'Huizenjagers' volgend jaar internationaal. De ingrediënten uit het VIER-programma blijven allemaal behouden, maar de verschillende regio's in het buitenland worden wel in de verf gezet - goed voor dat fijne vakantiegevoel.

Zo'n 140.000 Belgen hebben een verblijf in het buitenland en elke dag komen daar landgenoten bij. Vorig jaar, bijvoorbeeld, kochten elke dag elf Belgen een woning in Spanje. Van hen overweegt bijna één op de vijf bovendien om in het buitenland te gaan wonen.

Busje blijft

Er ligt dus een hele markt open voor Belgische makelaars die daarop willen inspelen. Een idee dat ook de makers van 'Huizenjagers' niet is ontgaan. Na vijf seizoenen in België - en een zesde op komst -trekt de productie volgend jaar voor het zevende naar het buitenland. Alle ingrediënten blijven daarbij hetzelfde. Nog steeds proberen elke week drie makelaars elke dag een huis te verkopen aan nieuwe kopers. Nog steeds krijgt de makelaar met de beste score aan het eind van de week een trofee. En, ja hoor, nog steeds worden de drie makelaars rondgereden in het befaamde 'Huizenjagers'-busje. Wel nieuw is dat de streek van de huizen in het buitenland deze keer meer aan bod komt, waardoor het geheel ook veel meer een vakantiegevoel doet oproepen. Het nieuwe seizoen - met voorlopig 'Huizenjagers buitenland' als werktitel - wordt het zevende in de reeks. Voor het zesde, dat ook in 2020 wordt uitgezonden, kan je je nog steeds inschrijven.

Wie zich wil inschrijven voor het buitenlandse seizoen van ‘Huizenjagers’, kan dat doen via deze website.