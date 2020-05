‘Huizenjagers’ gaat deze zomer op zoek naar vakantiehuisjes in eigen land TK

14 mei 2020

09u36 0 VIER De kans dat we deze zomer op vakantie kunnen gaan in het buitenland, lijkt zo goed als nihil. We zullen het dus in eigen land moeten zoeken, en dat heeft ‘Huizenjagers’ goed begrepen. Het programma stort zich in de zomermaanden op de vakantiewoningmarkt.

6 weken lang zullen 18 makelaars op zoek gaan naar de leukste vakantiehuisjes in ‘Huizenjagers Vakantiehuizen’. Niet alleen om te huren, maar ook om te kopen. Genieten van de ongerepte natuur in een Ardense chalet, uitwaaien in een klein huisje aan de kust of een rustiek vakantiehuis in Limburg: de mooiste plekken hoeven niet altijd ver weg te zijn.

Mobilhome

Het bekende Huizenjager-busje wordt voor de gelegenheid ook vervangen door een mobilhome. Dit om de coronamaatregelen te respecteren: zo kunnen ze op gezonde afstand van elkaar ook alle huisbezoeken live volgen. Waar de mobilehome niet geraakt, gaan de makelaars met de fiets verder naar hun pand.

Iedereen die op zoek is naar een vakantiehuis kan zich vanaf nu inschrijven op VIER.be