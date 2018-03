'Huizenjager' Bart haalt hoogste score ooit dankzij dubbele bieding SD

15 maart 2018

Er stond 'huizenjager' Bart een aangename verrassing te wachten in de laatste aflevering van 'Huizenjagers' op VIER. Bart kreeg daarin een recordscore van 55 punten. Hij had sowieso al een hoge score van 35, maar kreeg ook nog eens twee biedingen binnen. Dat is uniek in de nog jonge geschiedenis van 'Huizenjagers'. VIER kondigt bovendien aan dat er een nieuw seizoen komt.