‘How to Get Away with Murder’ stopt na seizoen 6 Redactie

12 juli 2019

14u07

Bron: AD 0 TV Het aankomende zesde seizoen van de populaire dramaserie ‘How to Get Away with Murder’ zal ook het laatste seizoen zijn. Dat heeft het Amerikaanse televisienetwerk ABC bekendgemaakt.

“Viola Davis schreef televisiegeschiedenis met haar onvergetelijke rol als iconische vrouwelijke antiheld Annalise Keating”, aldus ABC-topman Karey Burke. Davis won in 2015 een Emmy voor haar rol in de serie waarin ze een advocaat en professor speelt die met vijf van haar studenten betrokken raakt bij een moordcomplot. Ook kreeg de actrice twee keer een Screen Actors Guild Award voor haar acteerprestaties.



“Het was een loodzware beslissing om de serie tot een einde te laten komen”, zegt producent Peter Nowalk. ,”Voor mij had het verhaal van Annalise Keating altijd een duidelijk einde. Dat ik nog vijftien afleveringen heb om haar verhaal af te maken, is een cadeau dat een seriemaker zelden krijgt.”



Het laatste seizoen van de serie, die in 2014 voor het eerst op de buis verscheen, gaat in september van start.