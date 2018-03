'House of Cards'-ster Robin Wright (51) lijkt in het geheim getrouwd DBJ

12 maart 2018

12u26 0 TV Het lijkt erop dat actrice Robin Wright in het diepste geheim getrouwd is. Tijdens een voetbalwedstrijd in Parijs was ze te zien met dezelfde ring als haar nieuwe vriend, Clement Giraudet.

De 'House of Cards'-ster, 51 en Saint Laurent VIP-relatiemanager Clement Giraudet werden op 6 maart gefotografeerd tijdens een Champions League-wedstrijd in Parijs, met bijpassende gouden ringen aan hun vingers. De speculaties op een mogelijk geheime bruiloft zijn dus legio, maar op een officiële bevestiging is het nog wachten.

De actrice droeg een chique zwarte jas over een neutrale coltrui om de wedstrijd te bekijken naast haar mogelijks nieuwe man, gekleed in een bruin suède bomberjack en een zwarte spijkerbroek.

Het paar werd voor het eerst samen gefotografeerd in september 2017, toen ook tijdens een voetbalwedstrijd. Ze werden op de tribunes vergezeld door haar 23-jarige zoon Hopper Penn.