'Hotel Römantiek' sluit de deuren... maar met hoeveel koppels?

20 maart 2019

Deze avond sluit 'Hotel Römantiek' op VIER de deuren met een groots kampvuur in de Tunesische woestijn. Een ideaal moment voor cupido's Otto-Jan Ham, Frances Lefebure en Sven De Leijer om bij de 65-plussers te polsen of er vlinders in de buik rondfladderen. Ze stellen de ultieme vraag: wie wil er zijn koffers pakken en welke koppels blijven liever wat langer?

De eerste editie van ‘Hotel Römantiek’ leverde in 2017 één liefdeskoppel op en vorig jaar trof Cupido twee keer raak. Afgaande op de knuffels en zoenen bij de fotoshoot vorige week zou de score dit seizoen weleens hoger kunnen liggen. “Love is in the air”, vatte de 70-jarige Aurèle toen de activiteit samen. Afwachten wat dat geeft vanavond.