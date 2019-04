Exclusief voor abonnees 'Homo Universalis' zit in de helft IDR

19 april 2019

00u00 0 TV 'Homo Universalis', de afvalrace uit 'Iedereen beroemd' waarin de deelnemers de meest uiteenlopende taken moeten uitvoeren, gaat vanavond naar 50 spelers. Daarmee zit de rubriek in de helft. De productie gunt ons een blik achter de schermen: "Vooral bij geluksproeven staan de zenuwen gespannen."

Wie de opvolger wordt van Guy uit Geluwe weten we pas eind juni, want de populaire rubriek 'Homo Universalis' uit 'Iedereen beroemd' - met gemiddeld 820.861 kijkers - zit nog maar in de helft. Vanavond gaat het deelnemersaantal van 51 naar 50. Om die ongelukkige te bepalen, moeten de kandidaten een paasei verstoppen in een lentedecor. Diegene wiens paasei als eerste ontdekt wordt, verlaat het spel. Een pure geluksproef, dus.

"Bij zulke opdrachten merk je dat de zenuwen strakker gespannen staan", legt spelleider Henk De Corte uit. "Ik probeer de kandidaten vooral in te prenten dat een goede 'Homo Universalis' in de eerste plaats rustig moet blijven. Veel deelnemers gaan onderuit door stress. Daarnaast moeten kandidaten ook beseffen dat ze niet ieder spelletje hoeven te winnen. Niet de laatste zijn volstaat."

Zelf getest

