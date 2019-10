‘Homo Universalis’ krijgt Nederlandse remake SDE

14 oktober 2019

13u19

Bron: VRT 0 TV De rubriek ‘Homo Universalis' uit ‘Iedereen beroemd’ krijgt binnenkort een remake in Nederland. Vanaf 27 december zal ‘De Alleskunner’ - zoals het bij onze Noorderburen gaat heten - als volwaardig programma in prime time op SBS6 worden uitgezonden. Ook andere landen hebben interesse in het format.

In ‘Homo Universalis’, een format van VRT en productiehuis De Chinezen, doen vijftig mannen en vijftig vrouwen mee aan een afvalrace met 100 opdrachten. Wie overblijft, is de alleskunner. Het spel, dat bij ons te zien was in het Eén-programma ‘Iedereen Breoemd’, zal in Nederland te zien zijn onder de titel ‘De Alleskunner’ en in prime time worden uitgezonden op SBS6. Ook andere landen, zoals Nieuw-Zeeland, Australië, Duitsland, de Verenigde Staten en Noorwegen, namen intussen ook een optie op het format.

Dorien Laseure van Content Partnerships van VRT is blij met de Nederlandse versie: “Heel fijn om te zien dat een rubriek uit zo’n succesvol en druk bekeken programma als ‘Iedereen beroemd’, dat we samen met productiehuis De Chinezen maken voor Vlaanderen, nu ook een versie krijgt in Nederland. En wie weet nadien nog in andere landen. Als openbare omroep investeren we, samen met de Vlaamse productiesector, er al een hele tijd in om de Vlaamse creativiteit internationaal verder op de kaart te zetten. In het buitenland valt die originaliteit en deskundigheid duidelijk op!” En dat is ook goed nieuws voor de Vlaamse creatieve sector, klinkt het: “De inkomsten die de VRT uit dit akkoord met Nederland haalt, worden opnieuw geïnvesteerd in creativiteit van eigen bodem.”