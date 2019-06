‘Homo Universalis’ heeft na 100 dagen eindelijk een winnaar SD

27 juni 2019

20u30 9 TV Selattin Defevere uit Zedelgem (18) heeft het spel ‘Homo Universalis’ van ‘Iedereen Beroemd’ gewonnen. De jongste deelnemer van dit seizoen krijgt een jaar gratis vakanties aangeboden door Neckermann.

100 dagen lang bekampten 100 kandidaten elkaar om de felbegeerde prijs in de wacht te slepen. Elke dag viel er iemand af, tot er uiteindelijk nog twee kandidaten strijden om de felbegeerde titel bijhorende prijs. Selattin Defevere nam het in de finale op tegen de 52-jarige Steven De Weirdt uit Hever. De laatste proef kostte de twee kandidaten letterlijk bloed, zweet en tranen: wie als eerste een druppel van de drie lichaamsvochten kon produceren, won. En hoewel Steven na de deelproef met het zweet de voorsprong had, kostte het Selattin minder moeite om een traan te produceren. Zo won hij de finale na een spannende strijd.

Selattin was de jongste deelnemer van dit seizoen. Hij schreef zich in toen hij nog maar 17 jaar was en eigenlijk net te jong was om deel te nemen. Gelukkig werd hij 18 jaar op de eerste opnamedag. Hij vertelt: “Mijn zus ging zich inschrijven en vroeg of ik ook wilde meedoen. Toen pas zag ik dat je 18 moest zijn. Maar ik dacht: je kan maar proberen! ‘Homo universalis’ is echt iets voor mij: vorig jaar hebben we het op Chirokamp gespeeld met een kleine groep, en had ik gewonnen. Ik speel heel graag spelletjes. Voor de opnames nu dacht ik dat mijn jonge leeftijd een nadeel kon zijn: dat ik wat levenservaring miste, of bij een quiz bepaalde antwoorden niet zou weten. Maar uiteindelijk had het vooral voordelen: ik was meestal fysiek een van de snellere kandidaten.”

Favorieten

“Ik vond de proeven buiten altijd leuk, dat was eens iets anders: de auto zoeken op de parking, de rolstoelrace, de proef met de appel en kruisboog... Minder fijn vond ik natuurlijk de kusjesdans, waar ik in moeilijkheden kwam. Ook bij de proef waarbij Carmen Waterslaeghers kwam stofzuigen en we onze benen omhoog moesten houden, had ik het heel zwaar. De finaleproef vond ik dan weer onverwacht. Ik dacht: ‘hmm, speciaal’ (lacht). Ik kon op voorhand niet inschatten of ik of Steven daar goed in zouden zijn.”

“Ik heb me nooit voorbereid op de proeven - dat kan ook moeilijk, want ze zijn zo uiteenlopend en je weet nooit wat het wordt. Wel heb ik alle afleveringen van vorig jaar bekeken. En tegen de laatste opnames aan heb ik wel leren jongleren. Ik dacht: ‘je weet maar nooit!’ (lacht).”

Selattin krijgt, na 100 dagen zwoegen en zweten, niet enkel de eervolle titel van homo universalis, hij wint ook een jaar gratis vakanties aangeboden door Neckermann. “Ik heb samen met mijn vriendin al eens nagedacht waar we naartoe willen op vakantie. Er is zo veel keus. Een echte bestemming hebben we nog niet, maar we willen sowieso buiten Europa gaan. Zoals Costa Rica of Vietnam.”