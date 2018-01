'Home and Away'-actrice sterft na crash die ook haar ouders en zus het leven kostte

KDL

09u36 5 NEWS9 TV Meer dan drie weken nadat de auto waarmee 'Home and Away'-actrice Jessica Falkholt (29), haar ouders en haar 21-jarige zus betrokken raakte in een zware crash, is de actrice overleden. Haar ouders en zus stierven onlangs al aan hun verwondingen.

Jessica was op 26 december samen met haar ouders Lars (69) en Vivian (60) en haar zus Annabelle (21) op de baan toen een andere wagen plots op hen inreed. Zowel Lars, Vivian als de bestuurder van de andere wagen overleden ter plaatse. Jessica en Annabelle werden moet spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar Annabelle stierf daar drie dagen later. De afgelopen drie weken werd Jessica meermaals geopereerd, maar toen er geen beterschap kwam, werden de machines die haar in leven hielden op 11 januari uitgeschakeld. Jessica vocht nadien nog vijf dagen voor haar leven, maar stierf uiteindelijk ook.

Jessica werd in 2016 bekend toen ze de rol van Hope Morrison speelde in populaire Australische soap 'Home and Away'. Heel wat collega's hebben al hun medeleven uitgesproken. "Iedereen in haar omgeving had enorm veel respect voor Jessica’s aanwezigheid en talent. We zullen haar vriendschap voor eeuwig koesteren. Een echte tragedie", schrijft Channel Seven in naam van de cast en crew.

Onduidelijkheid

Ondertussen is het nog steeds onduidelijk hoe het ongeval is gebeurd. De autoriteiten onderzoeken nu of de wagen die op Jessica en haar familie inreed op de verkeerde kant van de weg reed. De man zou namelijk al een aantal ernstige verkeersovertredingen op zijn naam hebben staan.