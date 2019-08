‘Home and Away’-acteur Ben Unwin op 41-jarige leeftijd overleden SDE

20 augustus 2019

19u12

Bron: CNN 6 TV Ben Unwin, die jarenlang Jesse McGregor speelde in de Australische soap ‘Home and Away’, is vorige week op 41-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de politie van New South Wales.

Volgens de politie van New South Wales overleed Ben Unwin op 14 augustus, de dag voor hij 42 geworden zou zijn. Zijn dood wordt niet als een verdacht overlijden behandeld. De acteur was van 1996 tot 2000 en van 2002 tot 2005 in ‘Home and Away’ te zien. Hij speelde Jesse McGregor, een bad boy die wel eens met de arm der wet in aanraking kwam. Na zijn acteercarrière gooide Unwin het roer helemaal om en ging hij na een rechtenstudie aan de slag als advocaat.

The Seven Network, waarop ‘Home and Away’ al sinds 1988 wordt uitgezonden, heeft een verklaring afgelegd in verband met Unwins dood. “Cast en crew van ‘Home and Away’ vernamen met droefenis het overlijden van hun voormalige collega, Ben Unwin. Bens werk als Jesse McGregor wordt met veel liefde herinnerd.” Ook zijn collega’s zijn ontdaan van het nieuws. Zo reageerde Kimberley Cooper, die Gipsy Smith speelde: “Je zal voor altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben”.