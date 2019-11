‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’ viel bij ons in de prijzen, maar werd een totale flop in Nederland MVO

04 november 2019

07u30 0 TV ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’, het programma dat bij ons op VTM naam maakte met Jens Dendoncker als koptrekker, doet het bij onze Noorderburen heel wat minder goed. De Nederlandse versie van de show loopt sinds vorige week op RTL4, maar krijgt bakken kritiek.

Zo liet tv-recensente Angela De Jong zich bijvoorbeeld uit over het lage niveau van de reeks. Als je hoort waar ze het over heeft snap je ook meteen waarom: “Een ongeboren kind schrijft een briefje aan zijn vader, omdat hij te vaak ‘vieze scheten' laat. Dat briefje wordt in de verloskamer dan door een verpleegster van tussen de benen van zijn vrouw gevist. Niet te geloven dat deze serie in België prijzen won.”

Met 495.000 kijkers is het dan ook geen hoogvlieger voor de zender. Onze versie van het programma won nochtans de meest prestigieuze tv-prijs ter wereld, een Emmy Award. Het was de derde keer dat productiehuis Shelter een Emmy binnenhaalde.