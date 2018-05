'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' valt serieus in de prijzen op World Media Festival TDS

16 mei 2018

22u58

Bron: VTM 0 TV Vanavond werd in Hamburg de prijsuitreiking afgerond op het World Media Festival. Naast een eerder aangekondigde 'Intermedia Globe Gold Award', viel het VTM-programma nu ook bij de plechtige uitreiking extra in de prijzen met een 'Intermedia Globe Grand Award', eveneens in categorie Entertainment.

Na een bekroning als beste nieuwe comedyformat op de internationale tv-beurs MipTV in Cannes heeft het VTM programma ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?' nu ook een 'GOLD Award' gekregen op het World Media Festival in Hamburg, in de categorie Entertainment: Comedy.

Het programma waarin Jens Dendoncker op een heel originele en verrassende manier boodschappen overbrengt aan nietsvermoedende mensen, liep in het najaar van 2017 bij VTM, en is een productie van Shelter. Met deze award kwam het programma ook automatisch op de shortlist voor twee extra overkoepelende prijzen, de 'Grand Award' binnen categorie Entertainment en de 'Grand Prix Award', een award over alle categorieën heen. Het programma wist van die twee ook de 'Grand Award' in de categorie Entertainment binnen te rijven.

Eerder deze maand werd het al bekroond als beste nieuwe comedyformat op de internationale tv-beurs MipTV in Cannes.

Het World Media Festival bekroont de beste internationale producties uit alle takken van de media. In totaal zijn honderden producties van over de hele wereld ingezonden voor een jury van toonaangevende communicatieprofessionals uit de hele wereld.