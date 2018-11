‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ sleept Emmy Award in de wacht kv

20 november 2018

03u30

Bron: eigen berichtgeving, Belga 0 TV Tijdens de 46ste International Emmy Awards-uitreiking is VTM-programma ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ vannacht in de prijzen gevallen.

‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’ was genomineerd in de categorie Non-scripted Entertainment. In het candid camera-programma van productiehuis Shelter helpt presentator Jens Dendoncker mensen om een belangrijke boodschap over te brengen aan iemand die hen dierbaar is.

De reeks verscheen vorig jaar in het najaar voor het eerst op het scherm. Gisteravond ging de tweede reeks van start op VTM.



Het is de derde keer dat een programma van regisseur Tim Van Aelst de prestigieuze award wegkaapt. Eerder werden de Shelterproducties ‘Benidorm Bastards’ en ‘Wat Als’ al met een Emmy bekroond.

Naast ‘Hoe zal ik het zeggen?’ waren ‘MasterChef Australia’, het Thaise ‘The Mask Singer’ en ‘Top Chef México’ genomineerd in de categorie non-scripted entertainment.

Voor het format van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ zijn intussen al acht internationale productiedeals afgesloten, onder andere in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. In Duitsland is deze zomer een eerste seizoen opgenomen.

The 2018 International Emmy Award for Non-Scripted Entertainment goes to “Did You Get The Message?" produced by SHELTER #Belgium @jensdendoncker Intl Emmy Awards(@ iemmys) link

We hebben hem! We hebben hem! #iemmy2018 Jens Dendoncker(@ jensdendoncker) link