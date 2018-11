‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ sleept Emmy Award in de wacht: “Zo gelukkig. Dit is de belangrijkste tv-award ter wereld” Mark Coenegracht

20 november 2018

03u30

Bron: eigen berichtgeving 0 TV VTM-programma ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ heeft vannacht op de 46ste International Emmy Awards in New York de Emmy gewonnen in de categorie ‘Non-scripted Entertainment’. Het is al de derde keer dat het productiehuis Shelter van Tim Van Aelst in de prijzen valt. In 2011 won Van Aelst al een Emmy voor ‘Benidorm Basterds’. In 2014 voor ‘Wat Als’.

Vannacht haalde ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ het van ‘Masterchef Australië’ (Australië), ‘The Mask Singer’ (Thailand) en ‘Top Chef Mexico’ (Mexico). Eerder won het nieuwste succes van wonderboy Van Aelst ook al een Gold Award op het World Media Festival in Hamburg en werd het op de internationale tv-beurs MipTV in Cannes uitgeroepen tot ‘beste nieuwe comedyformat’.

‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ kreeg de Emmy uitgerekend op de avond dat VTM de eerste aflevering van het tweede seizoen uitzond. Geen toeval, dat was uiteraard netjes door de zender ingepland. De eerste reeks van het candid camera-programma, waarin presentator Jens Dendoncker mensen helpt om een belangrijke boodschap over te brengen aan iemand die hen dierbaar is, was vorig jaar een groot succes. Voor het format zijn intussen al acht internationale productiedeals afgesloten, onder andere in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. In Duitsland is deze zomer een eerste seizoen opgenomen.

The 2018 International Emmy Award for Non-Scripted Entertainment goes to “Did You Get The Message?" produced by SHELTER #Belgium @jensdendoncker Intl Emmy Awards(@ iemmys) link

Enorme ontlading

Met vier nominaties en drie keer de hoofdvogel haalt Van Aelst met zijn productiehuis een erg mooi gemiddelde. Dat geeft Tim, die door het dolle heen is na zijn overwinning, dan ook grif toe: “Het is nu 3-1 en niet 2-2", klonk het na de prijsuitreiking. “Drie keer gewonnen, en één keer genomineerd en niet gewonnen. Een wereld van verschil, echt waar. Geloof maar niet dat het gevoel van te winnen ook maar één seconde went. Het was opnieuw ontzettend stressen en heel erg spannend. De ontlading toen de woorden ‘Did You Get The Message?’ (zo heet het concept in het Engels, nvdr.) vielen, was des te groter. We hebben net niet het podium bestormd (lacht).”

“De tranen zijn vooral bij Sofie, mijn vriendin en de showrunner van ‘Hoe Zal Ik Het zeggen?’, fel gevloeid”, aldus Tim. “Ze heeft zo ontzettend hard gewerkt voor dit programma. Zij heeft alles gegeven, samen met heel Shelter. Ik ben ook kapot, ja. Mijn stem is verdwenen van de stress. Mijn lijf lag in een knoop en ik moest voortdurend naar het toilet. Je probeert jezelf wijs maken dat het maar een awardshow is, maar het is verdomd belangrijk. Het is de belangrijkste tv-award ter wereld.”

We hebben hem! We hebben hem! #iemmy2018 Jens Dendoncker(@ jensdendoncker) link

Naast hem staat de gelukkigste vrouw ter wereld, zo niet van het universum. Haar make-up en oogschaduw waren gelukkig waterproof, want er vloeiden flink wat tranen. Op het podium, maar ook nadien. “Eigenlijk heb ik een vreselijke dag achter de rug. Ik ben al sinds vanochtend bloednerveus”, aldus Sofie. “Toen we hier aankwamen ging het wel, maar tijdens het gala werd het alsmaar erger en erger. En dan komt dat ene moment, waarbij je weet dat het alles of niks is. Ik was er zeker van dat ‘Masterchef’ ging winnen. Die waren eerder al met een prijs gaan lopen, en dan zie je allerhande machinaties, machtsgroepen en geldschieters. Ik heb amper de titel ‘Did You Get The Message?’ Gehoord. Gelukkig sprong iedereen rondom mij recht. Toen besefte ik pas dat we gewonnen hebben.”

“Wij waren eigenlijk tijdens de show zeker dat we niet gingen winnen”, vervolgt ze. “Maar je ziet het, iedereen kan winnen. De kleine Belgskes hebben het hier opnieuw voor elkaar gekregen. Dat doet deugd, ook al omdat we in onze categorie het enige programma waren dat origineel was; alle anderen waren bekende formats. Goed uitgewerkt, maar niet origineel. ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ is helemaal door ons bedacht en uitgewerkt.”

Zonder Jens

Wat het koppel en hun productieteam nu gaan doen na hun overwinning? “Alles wat er straks gaat gebeuren, zal niet ter publicatie zijn”, lacht Tim. “Ik ken de weg in New York en weet tot wat we in staat zijn als we met z’n allen gaan feesten. Er zullen wel mensen in foute hotelkamers belanden en we zullen wel te laat in JFK (de luchthaven, red.) aankomen. Misschien missen we wel onze vlucht. Het kan en mag nu eventjes allemaal…”

Presentator Jens Dendoncker moest de awardshow helaas van thuis volgen. Hij durfde niet afzakken naar New York omdat hij zijn epilepsie momenteel niet onder controle heeft. “Uiteraard is het verschrikkelijk jammer dat Jens dit feestje niet live kan meemaken, maar we hebben wel een mini-Jens meegebracht.” Shelter liet immers een 3D-pop van de presentator maken, die ze mee op sleeptouw namen door New York. “Een grap die de echte Jens zeker zal weten te appreciëren”, lacht Van Aelst. “Maar heel even ernstig: ik ben ontzettend dankbaar voor wat ons hier weer overkomt. We willen Jens bedanken, de crew en Medialaan, die ons steeds weer nieuwe kansen geeft.”

Trofeeënkast

"Dit beeldje krijgt straks een plaats naast de twee andere Emmy’s in onze Shelter-trofeeënkast in Antwerpen. Ik ben ontzettend blij dat dit programma nu ook een toperkenning in de wacht mag slepen. Een Gouden Roos winnen is niet niks, een Emmy veroveren is alles. In televisieland kan je niet hoger scoren.”

Met alweer een Emmy Award blijft Vlaanderen het fantastisch doen in de internationale televisiewereld. Tim Van Aelst is nu absoluut recordhouder met maar liefst drie Emmy’s. Hij won ook al een rits andere internationale trofeeën. Vorig jaar nog won het VRT-programma ‘Sorry Voor Alles’ een Emmy en was ook de VIER-reeks ‘Callboys’ genomineerd. Ook productiehuis Geronimo haalde met o.a. ‘Flying Doctors’ Emmy-nominaties binnen.

De International Emmy Awards zijn de prijzen voor de beste televisieprogramma’s die gemaakt en uitgezonden worden buiten de Verenigde Staten. Voor Amerikaanse formats zijn er de ‘gewone’ Emmy Awards. De Awards werden dit jaar al voor de 46ste keer uitgezonden. Traditioneel waren er ook nu weer elf categorieën. De award in de categorie ‘non-scripted entertainment’ werd uitgereikt door acteur John Wesley Shipp, o.a. bekend van tv-reeksen als ‘The Flash’, ‘NYPD Blue’, ‘CSI NY’ en ‘Dawson’s Creek’.