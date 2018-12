‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ kan Kristof Calvo niet overtuigen: “Ik heb geen plannen om mijn rijbewijs te halen” Korneel Dobbels

04 december 2018

15u54 0 TV ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’, het programma waarin Jens Dendoncker boodschappen overbrengt, heeft gefaald. Groen-fractieleider Kristof Calvo heeft nog altijd geen rijbewijs. “Ik vind het gewoon niet zo’n leuk idee om met de auto te rijden”, zegt hij.

Kristof moest zijn rijbewijs maar eens halen, aldus collega Pieter-Jan. Maar zelfs met de hulp van Jens Dendoncker, een huilende baby, hangjongeren en een monstertruck mocht het niet baten. Kristof heeft nog steeds geen rijbewijs. “Ik heb voorlopig nog geen vorderingen gemaakt, en ik heb ook nog geen plannen om mijn rijbewijs te halen”, vertelt hij eerlijk.

(lees verder onder de video)

Helaas voor Pieter-Jan, die chauffeur moet blijven spelen. “Goh, het is niet dat hij mij zoveel moet voeren hoor, dat is eerder de uitzondering dan de regel. Ik verplaats mij 90 procent van de tijd met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets. Het was Pieter-Jan eerder te doen om de mop dan om de boodschap.” En die mop kon ook het federaal parlementslid best smaken. “Ik vond het grappig, al schrok ik wel van de monstertruck. Toen die verscheen, had ik wel door dat er iets niet klopte. Zoiets maak je niet elke dag mee, hé.”

Maar waarom haalt Kristof nu gewoon z'n rijbewijs niet? “Ik vind het gewoon niet zo’n leuk idee om met de auto te rijden. Daarbij, ondertussen ben ik wel een expert geworden in het zoeken van alternatieven. En voor noodgevallen kan ik gelukkig op mijn geweldige vader rekenen.”