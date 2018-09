'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' genomineerd voor Internationale Emmy Award SD

27 september 2018

18u53 0 TV 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?', het feelgoodprogramma van productiehuis Shelter is zopas genomineerd voor een Internationale Emmy Award, één van de meest prestigieuze internationale tv-prijzen. Het programma kreeg een nominatie in de categorie Non-Scripted Entertainment. Op 19 november worden de prijzen op een gala in New York uitgereikt.

"Heerlijk om te vernemen dat dit format in de smaak valt!", aldus showrunner Sofie Peeters. "De basis van ons programma mag dan wel in elk land herkenbaar zijn, toch is ook deze nominatie weer een verrassing. De nominatie op zich is voor ons al een fameuze erkenning, en komt bovendien op het moment dat we hier volop het nieuwe, tweede seizoen afwerken en daar zitten wat nieuwigheden in waar wij als team een bijzonder goed gevoel bij hebben."

"'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' is nét die combinatie van humor en ontroering waar we bij VTM op willen inzetten", aldus Ricus Jansegers, directeur Televisie bij Medialaan. "We hopen na de Emmy’s voor 'Benidorm Bastards' en 'Wat Als?' op een hattrick voor Shelter! Gefeliciteerd aan bedenkers Sofie Peeters en Tim Van Aelst, en presentator Jens Dendoncker, die - hoe zullen we het zeggen - het programma geweldig heeft gedragen."

Internationaal succes

'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' waarin Jens Dendoncker op een heel originele en verrassende manier boodschappen overbrengt aan nietsvermoedende mensen, liep in het najaar van 2017 bij VTM. Voor het format zijn al 8 internationale productiedeals afgesloten, onder andere in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. In Duitsland is van de zomer een eerste serie opgenomen.

Eerder won 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' ook al de prijs voor het ‘beste nieuwe comedyformat’ op de internationale tv-beurs MipTV in Cannes en een Gold Award op het WorldMediaFestival in Hamburg. Het tweede seizoen van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' is momenteel in productie en wordt dit najaar nog bij VTM verwacht.