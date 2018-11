‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ gaat ‘Benidorm Bastards’ achterna: sketchprogramma verkocht aan het buitenland KD

20 november 2018

15u18 0 TV Emmy-winnaar ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’, het candid camera-programma waarin presentator Jens Dendoncker mensen helpt om een boodschap over te brengen, krijgt meerdere internationale versies. In Duitsland is deze zomer al een eerste seizoen opgenomen.

Voor het format zijn intussen al acht internationale productiedeals afgesloten, onder andere in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Meer info daarover is voorlopig nog niet bekend. In Duitsland wordt ‘Wie Soll Ich Es Sagen?’ binnenkort wel op het scherm verwacht. In de Engelse versie zal het programma waarschijnlijk ‘Did You Get The Message?’ gaan heten. “Professioneel gezien is zo’n Emmy-nominatie en -winst belangrijk”, weet bedenker Tim Van Aelst. “Het stimuleert het internationale verhaal van onze reeksen.”

De vorige twee Shelter-producties ‘Wat als?’ en ‘Benidorm Bastards’ gingen ook internationaal. ‘Wat als?’ kreeg een Nederlandse versie. ‘Benidorm Bastards’ werd aan 65 landen verkocht. Een ongezien succes voor een Vlaamse reeks. Veel van die landen zonden de Vlaamse of Amerikaanse versie uit, zij het gedubd of met ondertiteling. Een tiental landen maakte ook hun eigen versie. Kijk maar!

