“Hoe lang gaan ze haar nog zo laten sukkelen?”: kijkers willen verkouden Martine Tanghe van het scherm TDS

31 oktober 2018

21u39

Bron: Twitter 7 TV Het is de kijkers van ‘Het Journaal’ de afgelopen dagen niet ontgaan: de stem van Martine Tanghe (62) klinkt behoorlijk schor. “Last van e en verkoudheid”, verklaarde de VRT al. En daar stellen kijkers zich vragen bij. “Hoe lang gaan ze haar nog laten sukkelen?”, vragen zij zich af op Twitter.

Al sinds vorige week sukkelt nieuwsanker Martine Tanghe met haar stem. Tijdens de uitzendingen van ‘Het Journaal’ op Eén klonk ze niet alleen bijzonder hees, op bepaalde momenten begaf haar stem het ook bijna.

“Martine heeft gewoon last van een verkoudheid”, verklaarde VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. Hij zei ook dat het Martine zélf was die vond dat vervanging niet nodig was. Tanghe had de afgelopen week immers enkele dagen vrij, en zou dus de tijd hebben om te herstellen.

Intussen is Martine terug, maar lijkt ze nog niet helemaal genezen te zijn. En dat lokt heel wat reactie uit op Twitter. Sommige kijkers vinden het dan ook niet kunnen dat Martine ‘Het Journaal’ blijft presenteren, zolang haar stem zo schor klinkt. Terwijl anderen zich afvragen waarom de VRT hun nieuwsanker niet beter beschermt, zodat ze in alle rust kan ‘uitzieken’. “Waarom kan niemand haar tijdelijk vervangen?”, is dan ook een veelgestelde vraag op Twitter.

Is er nu echt niemand die kan overnemen zodat Martine Tanghe haar krakende stem kan laten rusten?#vrt Kristiaan Versluys(@ KVersluys) link

Is er geen vervanging voor Martine Tanghe? @vrt Ocharme, haar stem is duidelijk overbelast! 🙄 Dora Kaspers(@ DoraKaspers) link

Moet #MartineTanghe nu echt helemaal blijven doorgaan tot ze uit mekaar valt? #doodziek @vrtnws EDR(@ Palingpot) link

Advies voor Martine Tanghe. Verzorg je verkoudheid voor je stem helemaal verdwijnt. #vrtnws Pierre Hellebaut(@ PierreHellebaut) link

@vrtnws Net zoals al velen opgemerkt hebben is de stem van Martine Tanghe al dagenlang zo verstoord dat het niet aangenaam meer is om naar te luisteren. Hopelijk komt het spontaan terug goed, maar even time-out lijkt aangewezen! Salvi Jansen ⚡️(@ SalviJansen) link

Gelukkig is er de doventolk op één+ Martine Tanghe #verkoudheid Saar De Longie(@ SaarDeLongie) link

Lopen er bij @vrtnws weddenschappen hoeveel journaals ze Martine Tanghe kunnen laten presenteren voor haar stem het finaal begeeft? #savemartine #klinktongezond Hinriksdóttir(@ dropje) link

Hoelang gaat men Martine #Tanghe nog laten sukkelen bij de #VRT ? Haar stem wordt zwakker met de dag. Zijn dan echt alle andere nieuwsankers in herstverlof ?

Even uitzieken Martine, want nu schaad je je eigen goede imago !

@vrtnws #amateurisme Patrick Dekeyzer(@ patdekeyzer) link

@vrtnws misschien Martine Tanghe toch even laten rusten.? Heeft al 10 dagen hese stem #medelijden #rustdoetwonderen Rudi Sueys(@ RudiSueys) link

Kan daar iemand bij de @vrtnws Martine Tanghe eens naar huis sturen om wat uit te zieken? ward markey(@ wardmarkey) link

Kan iemand Martine Tanghe deze beproeving besparen? - @vrtnws @een / #snif Toni(@ tonideconinck) link

Kunnen we Martine Tanghe aub wat ziekteverlof geven om haar stem te laten rusten? Het doet zelfs pijn om haar te horen spreken @vrtnws #martinetanghe #hetjournaal Leen Honings(@ Lejonis) link

Martine Tanghe moet subiet direct naar huis en haar bed in kruipen. @VRT laat ze verplicht thuis aub. #vrtnws Tomba La Bomba 🇧🇪(@ TomDeeCee) link