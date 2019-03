“Hoe kan je hier nu gelukkig zijn?”: het beste uit ‘De Wereld Rond met 80-jarigen’ DBJ

14 maart 2019

21u40 0 TV Vanavond trokken de kwieke tachtigers naar Mongolië. De groep maakte in de voorlaatste aflevering kennis met de traditionele slaaptenten of ‘joerts’ van de Mongolen, maar leerde ook hoe ze vuur stoken zonder hout en hoe er muziek gemaakt wordt.

Na een lange busreis door de Mongoolse steppe kregen de oudjes hun slaapplaats te zien. Dat waren traditionele ‘joerts’, een soort opvouwbare tenten. De 80-plussers waren niet echt opgezet met de steeds dalende luxe waarmee ze te maken krijgen. Vooral Vital had het moeilijk: “Hoe kan je hier nu gelukkig zijn?”, klinkt het.

Het kan ‘s nacht behoorlijk afkoelen op de steppe en dus is een vuurtje in de tent geen overbodige luxe. Maar in de immense vlakte is geen boompje te bekennen, dan doen ze het in Mongolië maar met de uitwerpselen van het vee.

Aan het eind van de dag maken de tachtigers kennis met een vleugje traditionele muziek. Wanneer ook Sieg een stukje met een mondharp meespeelt, komen de dansbeentjes los.