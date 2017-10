Hoe drie vrouwen strijden om de titel ‘Slimste Mens ter Wereld voor 1 Dag’

De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 6

Mark Coenegracht

22u58 0 screenshot De Slimste Mens. TV Een late twintiger, een prille dertiger en een frisse veertiger, alle drie van het vrouwelijk geslacht. En alle drie flink gebrand om de titel van ‘Slimste Mens ter Wereld voor 1 Dag’ binnen te halen. Vrouwen aan de macht dus in de VIER-quiz van Erik Van Looy met de nog altijd door mannen geregeerde jury-duo’s. De vrouwen doen het overigens uitstekend sinds de start van dit jubileumseizoen. Na zes afleveringen werden enkel en alleen mannen naar huis gestuurd. Rob Vanoudenhoven mocht de rij openen. Hij werd gevolgd door Bartel Van Riet, Dominique Deruddere, Tijs Vanneste en Sean Dhondt. In aflevering 6 kon het niet anders dan dat een vrouw de arena moest verlaten. Het overkwam uiteindelijk actrice en youngster van het gezelschap Frances Lefebure.

Er werd reikhalzend uitgekeken naar geknetter tussen nieuwkomer Dalilla Hermans, die de voorbije maanden behoorlijk wat tegenwind kreeg na o.a. haar Roetpiet-queeste, en de niet altijd even fijnbesnaarde Jeroom. Maar het bleef opvallend windstil. Zien of dat ook in de volgende aflevering het geval zal zijn, nu de startzenuwen niet meer van tel zijn.

Ook in de zesde aflevering trok VRT-nieuwsanker Goedele Wachters aan het langste eind. Ze kwam eigenlijk geen enkel ogenblik in gevaar en speelde, zo leek het haast, op routine, het spelletje uit.

De leukste quotes

Dalilla Hermans (hoe ze in de quiz terechtkwam): ‘Mijn lieve man heeft ervoor gezorgd dat ik hier zit’. Waarop Van Looy: ‘Klopt. Ik was aan het voetballen en ineens zegt er iemand ge moet mijn vrouw vragen, die gaat dat heel goed doen. Hij is een rapper’.

Dalilla (over de concurrentie): ‘Goedele was diegene waar ik het meeste schrik voor had. Ik heb dus weer veel chance’.

Dalilla (over Jeroom): ‘Ja, hij ziet er hier veel sympathieker uit, ja’. Waarop Jeroom (op de vraag of hij Dalilla sympathiek vindt): ‘Neen’.

Goedele (legt uit wat ‘een Franceske doen’ is): ‘Zeggen ik kan het niet en dan tsjak-tsjak-tsjak alle goede antwoorden geven’.

Jeroom (over de vrouwen): ‘Zo zie je maar Erik, makkelijke vragen werpen vruchten af’.

Jeroom (tegen Erik, over de komst van zijn vrouw Elodie): ‘Als Elodie hier gaat zitten gaat dat wel een verrassing voor haar zijn dat ik in de jury zit. Zij weet dat eigenlijk niet. Ik schaam me namelijk zo hard over de samenwerking met u dat ik altijd lieg en zeg dat ik naar de hoeren ga’.

Helsen (over de vrouwelijke kandidaten): ‘Ik zou niets proberen. Want wie worsten koopt of blondjes trouwt, weet nooit wat daar is ingedouwd (waarna je Goedele en Dalilla toch ongemakkelijk ziet wegkijken).

Jeroom: ‘Drie vrouwen, maar ik zie geen problemen, tenzij ze vanavond de parking moeten uitmanoeuvreren. En dan hebben we Dalilla. Je weet Erik, ik heb een boon voor vrouwen met exotische namen. Dus welkom mevrouw Hermans’.

Jeroom (over Goedele): ‘Woorden kunnen niet omschrijven hoe mooi je bent, maar cijfers wel: zes op tien. Kunnen we verder?

Jeroom (over dubbelgangers): Of ik een dubbelganger heb? Neen, anders had die hier wel gezeten’.

Goedele (na alweer een slechte tip van Erik): ‘Ik zit hier al zes dagen, ik begin het te snappen’.

Helsen: ‘Ik heb eens twee botten tegelijk gebroken. Gelukkig kon ik bij de skiverhuurder nieuwe skibotten gaan halen’.

Helsen (of hij zich zorgen maakt): ‘Zoals iedereen die naar Het Journaal kijkt, maak ik me wel eens zorgen over de kapper van Martine Tanghe’.

Erik (tegen Jeroom): ‘Ga jij naar de kapper of eerder naar de tuinman’. Waarop Jeroom: ‘Ben jij recentelijk nog geweest? En wanneer gaat hij verder doen?’

Hilarische momenten

Wim Helsen (over zijn relatie met Jeroom): ‘Er is en enorme toevalligheid. De vader van Jeroom, mijnheer Snelders, was leraar en gaf les. Ik heb nooit les gehad van mijnheer Snelders, maar mijnheer Snelders gaf geschiedenis. En dat heb ik ook wel nog gekregen. Zes jaar lang. En ik weet ook dat Jeroom een enorme fan is van mijn shows. Dat treft, want ik ben zelf ook een enorme fan van mijn show. Er wordt naar u geluisterd heet die, maar het zit al vol’.

Erik (wil ook een grap maken): ‘Een visrestaurant is voor mij een aardspladijs’. Waarop Jeroom: ‘Laat de moppen maar aan ons over’.

Goedele (doet aan zelfrelativering): ‘Of ik een goede verleidster zou zijn? Na plastische chirurgie misschien’.

Wim Helsen geeft de afkorting ‘WBD’, waarop Van Looy vraagt wat dat betekent en Helsen antwoordt ‘Ha, ge kent hem al…’.

Kantelmomenten

Drie vrouwen die het tegen elkaar moeten opnemen. Het blijft uitzonderlijk in ‘De Slimste Mens’. Na ‘3-6-9’ is er nauwelijks tijdverschil, na ‘Open Deur’, met alweer een hilarische Gunter D en vooral een onwaarschijnlijke graaf Lippens, slaat Goedele een eerste keer toe. Ze zorgt meteen voor een flinke kloof.

De puzzelronde kan alweer niet voor enig tijdsverschil zorgen, maar toch weet Goedele alweer extra seconden in te pikken.

Goedele is duidelijk de beste speelster en wil absoluut winnen. Ze zingt voortreffelijk negen van de tien liedjes, maar ook Frances en Dalilla spelen een sterke ‘Galerij’-ronde.

Alweer is de doorgaans allesbeslissende filmpjesronde niet bepalend. Frances en Dalilla spelen goed, maar Goedele pikt 90 extra seconden in. Op haar eigen fragment (nochtans alweer een gemakkelijk fragment over het ontslag van president Nixon), stopt ze na drie goede antwoorden. En wint met een straat voorsprong.

In de finale heeft Frances ruim honderd seconden achterstand, maar ze plaatst een droge 8-0 van goede antwoorden op drie vragen en staat zo op een gelijke stand. Maar met twee vragen maakt Dalilla dan het verschil. Met een 90-4 stand is Frances er aan voor de moeite. Ze kan uiteraard geen vijf goede antwoorden over Freek Braekman bedenken in vier seconden.

De eindscore (voor het finalespel)

Goedele Wachters 413 sec.

Dalilla Hermans 323 sec.

Frances Lefebure 234 sec.

De stand

1. Goedele Wachters 6 deelnames 4 overwinningen

2. Thijs Vanneste 3 deelnames 1 overwinning

3. Frances Lefebure 3 deelnames 1 overwinning

4. Bartel Van Riet 2 deelnames

5. Danilla Hermans 1 deelname

Rob Vanoudenhoven 1 deelname

Dominique Deruddere 1 deelname

Sean Dhondt 1 deelname

Nieuwkomer: Xavier Malisse