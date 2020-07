‘His Dark Materials’ komt dit najaar terug met tweede seizoen MVO

24 juli 2020

TV HBO heeft de eerste trailer van een tweede seizoen 'His Dark Materials' vrijgegeven. Het vervolg op de reeks wordt dit najaar verwacht.

‘His Dark Materials’ is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Philip Pullman, waarin we in een alternatief universum kennismaken met de jonge Lyra Belacqua (Darfne Keen) en haar ‘daemon’ Pan. Daemons zijn een soort gezelschapsdieren die zowel fysiek als mentaal gekoppeld zijn aan hun mens, en die tijdens de kinderjaren nog alle gedaantes kunnen aannemen. In het eerste seizoen zagen we dat Lyra op het spoor kwam van een duister geheim van dat haar vader, Lord Asriel (James McAvoy), deelt met haar moeder, Marisa Coulter (Ruth Wilson).

Voor het tweede seizoen baseert screenwriter Jack Thorne zich op het tweede boek van Pullman uit de trilogie: ‘The Subtle Knife’. Lyra zal verder onderzoek doen naar de mysterieuze substantie ‘dust’, samen met haar nieuwe compagnon Will Parry (Amir Wilson) en (hopelijk ook) met haar vriend Lee Scoresby (vertolkt door Lin-Manuel Miranda, bekend van ‘Hamilton' en ‘Mary Poppins Returns’).

‘His Dark Materials’ was de duurste co-productie van BBC en HBO. Het eerste seizoen werd goed ontvangen, het tweede zal in het najaar te bekijken zijn via Telenet Play en Telenet Play More.