“Hij maakt me kotsmisselijk”: bruid dumpt nieuwe man nadat hij ware aard toont in ‘Blind Getrouwd Australië’ TDS

06 maart 2019

06u01

Bron: Channel 9 0 TV Als de laatste aflevering van de Australische ‘Blind Getrouwd’ een indicatie is voor wat nog moet komen, dan staat de ‘Married At First Sight’-kijkers nog smeuïge tv te wachten. Tijdens het gesprek met de experten schoof bruid Melissa (38) haar nieuwe man Dino (35) zonder pardon aan de kant, nadat die haar privacy zou hebben geschonden. “Onaanvaardbaar”, vond de bruid. En dat maakte ze meteen ook duidelijk.

Het huwelijk tussen bruid Melissa en bruidegom Dino kwam tijdens de laatste aflevering abrupt ten einde. Melissa vroeg de experten het experiment stop te zetten, nadat ze naar eigen zeggen de ware aard van haar aanstaande had leren kennen. Die had namelijk een telefoongesprek tussen Melissa en haar zus afgeluisterd en stiekem opgenomen. Melissa had tijdens de conversatie opgebiecht dat zij de geloften van Dino tijdens het huwelijk niet goed had begrepen.

Ze confronteerde haar nieuwe man met zijn gedrag. Dino was in zijn ego gekrenkt en kaatste de bal terug. “Een paar dagen nadat ik had ontdekt dat hij het telefoongesprek had opgenomen zei hij plots: ‘Als we niet deelnamen aan een programma en ik zou je tegen het lijf lopen op straat, dan zou ik je niet eens twee keer bekijken. Ik heb geprobeerd om mij aangetrokken te voelen tot jou, maar nadat ik heb gehoord wat je tegen je zus hebt verteld, weet ik dat dat nooit zal gebeuren.’”

(lees verder onder de foto)

Toen Melissa tijdens het gesprek met de experten vertelde wat er gebeurd was, barstte de bom. “Ik was mijn zus letterlijk alleen maar aan het vertellen wat er gebeurd was in ons huwelijk, van onze trouwdag tot nu”, tierde Melissa. “Het was niets wat je nog niet had gehoord. En wanneer ik ontdekte wat hij had gedaan, ging hij alle verantwoordelijkheid uit de weg.” Melissa voelde haar bloed koken. “Ik ben het beu dat hij zich hier als het slachtoffer gedraagt. Je hebt mijn privacy geschonden door een privégesprek met iedereen te delen. Wat heb jij in godsnaam nog allemaal opgenomen? Het maakt mij echt misselijk! Wie doet zoiets?”

Dino had zich nochtans geëxcuseerd in het bijzijn van de experten. “Ik heb deze week iets gedaan wat niets voor mij is. Ik heb een opname gemaakt van een conversatie tussen Melissa en haar zus. Het was een slecht idee en het spijt me.” Dino had de opname naar eigen zeggen gemaakt om er later samen met Melissa op terug te blikken. “Zodat ik haar kon laten horen welke woorden ze heeft gebruikt. Die waren dan ook best kwetsend voor mij.”

Ingrijpen

De experten moesten ingrijpen om te vermijden dat de discussie uit de hand liep. “Er is een enorme breuk in het vertrouwen geslagen en dat is heel moeilijk om te herstellen. We zijn nu halfweg het experiment, dus moet je beslissen of je wil blijven of vertrekken.” De keuze liet niet lang op zich wachten: Melissa trok een streep onder het huwelijk.

“En dat allemaal omdat ik aan de telefoon had gezegd dat ik zijn geloften niet begreep”, aldus Melissa na haar beslissing. “Ik heb het gevoel dat wij de grap van dit programma waren. En dat is bedroevend, want ik dacht echt dat ik gekregen had wat ik van de experten bij het matchen had gevraagd.”