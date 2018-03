"Hij had twee andere relaties tijdens die van ons": Daniëlle doet boekje open over Mezdi SD

22 maart 2018

23u00

Bron: VIJF 0

Daniëlle was vanavond te gast bij Goedele Liekens en toonde zich daar opvallend kwetsbaar. Mezdi hield er voor 'Temptation Island' namelijk een verborgen agenda op na en daar is Daniëlle nu pas achter gekomen. "Nu krijg ik nog te horen dat hij twee andere relaties had tijdens die van ons", vertelt ze. Op de vraag of ze dat gelooft, antwoordt ze geëmotioneerd: "Als je foto's doorgestuurd krijgt wel." Toch ziet ze hem nog altijd graag, ongeacht zijn gedrag.

Bekijk de volledige aflevering op vijf.be