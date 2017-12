"Het spijt ons": Nederlandse RTL reageert op heisa om huwelijk Gordon TDS

Bron: BuzzE 0 RTL TV RTL heeft gereageerd op de verrassende ontknoping van Gordon gaat trouwen... maar met wie? De zender snapt dat de uitkomst voor sommige kijkers een teleurstelling is geweest.

"In de periode na de opnames in Zuid-Afrika hebben de makers zich gehouden aan de opzet van het programma om de uitkomst kost wat kost geheim te houden", zo staat in een statement. "Wij wilden zelf niet de spoiler zijn van het einde. Als we daarin kijkers het gevoel hebben gegeven dat ze voor de gek zijn gehouden, dan spijt ons dat."

RTL heeft niets dan respect voor Gordons beslissing om niet te gaan trouwen, ook al was dat wel de opzet van het programma. "Het huwelijk is een serieuze aangelegenheid. Niemand mag zich ooit gedwongen voelen, wat de omstandigheden ook zijn, om een dergelijke verbintenis aan te gaan zonder 100 procent overtuigd te zijn."

In de laatste aflevering van het programma was donderdagavond te zien dat Gordon besloot niet te trouwen met een van de twee overgebleven kandidaten. Voor de presentator was er geen sprake van echte verliefdheid.

De beslissing van Gordon kwam voor sommige kijkers hard aan. Ze voelden zich bedonderd en spuwden op Facebook en Twitter hun gal over de ontknoping. Zo werd RTL ervan beticht dat alles voor de kijkcijfers was.

