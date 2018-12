‘Het Lichaam van Coppens’ wordt op de proef gesteld in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ KD

10 december 2018

21u35

Jens Dendoncker gaat in 'Hoe Zal Ik Het Zeggen' onverbiddelijk verder met het overbrengen van hoogstnoodzakelijke boodschappen. Hoe zeg je aan je papa dat hij niet zo vaak met z'n gsm mag bezig zijn? Of hoe geef je een vrouwenverslinder lik op stuk? Bekijk hier de hoogtepunten van de vierde aflevering.

Vrouwenverslinder krijgt lik op stuk van zijn vrienden

Stijn is een vrouwenverslinder eersteklas en daar hebben zijn vrienden schoon genoeg van. Ze nodigen hem uit voor een poppentheater en het gedrag van de prins lijkt wel heel hard op dat van hem. Komt de boodschap aan bij Stijn of moeten de aanwezige kindjes in de zaal het hem duidelijk maken?

De kinderen van Mathias Coppens zijn de smartphoneverslaving van hun papa beu

Mathias Coppens en zijn smartphone zijn twee handen op een buik. Zijn twee kinderen vinden het hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt. In het ziekenhuis wordt Mathias duidelijk hoe gevaarlijk een gsm kan zijn. Overleeft ‘Het Lichaam van Coppens’ de hartaanval die zijn kinderen hem bezorgen?

Jens eet van twee walletjes en laat een vriend en vriendin elkaar beetnemen in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’. Maar hoe loopt dit af?