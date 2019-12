‘Het Laatste Avondmaal’ wordt Jezus opnieuw fataal in ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

17 december 2019

22u34 6 TV Straf exploot in aanloop naar de grote finale van ‘De Slimste Mens’. Na een belabberd parcours bij haar tweede finalebeurt, gaf seksuololge Lotte Vanwezemael in de finale vijf juiste antwoorden op de vraag wat ze wist over ‘Het Laatste Avondmaal’. Tegenstander Mathieu Terryn, die in een vorige aflevering nog met Jezus werd vergeleken door zijn baard en weelderige haardos, viel net niet van zijn stoel. En Erik Van Looy was heel even sprakeloos. Thomas Huyghe wierp zich dan weer op als kandidaat-eindwinnaar.

‘De Slimste Mens ter Wereld’ dendert in sneltreinvaart richting finale en dat zullen we als trouwe kijker geweten hebben. De op twee na laatste aflevering stond bol van verrassende wendingen, licht dramatische fouten, heldere en geïnspireerde momenten bij sommige kandidaten en een vakjury en presentator die meer dan gewoon op dreef waren. Dat alles werd gebald in nauwelijks 53 minuten televisie.

De snelheid was van die aard dat de gele VRT-Warmste Week-pinnen, die kandidaten en presentator droegen, niet allemaal even goed waren opgeprikt. Bij Erik Van Looy stonden de vlammetjes nagenoeg naar beneden gericht. Geen zicht eigenlijk. Maar nog tijdens de openingsvraag in ’3-6-9’ hing de pin miraculeus wél strak en goed.

In de quiz zelf had Seksuolotte een off-dag. Ze zat niet ‘in de vibe’, zoals ze zelf verklaarde. Dat was aanvankelijk niet te zien, maar Lotte ging wél de mist in bij haar puzzel en nog meer tijdens de fotoronde. Pijnlijk bijvoorbeeld hoe ze het Brabo-standbeeld in Antwerpen niet herkende. Om de ramp compleet te maken ging Lotte ook de mist in tijdens de filmpjesronde. Dat kan en mag niet in de ultieme finaleweek van de drukst bekeken quiz in Vlaanderen. Thomas Huyghe speelde geconcentreerd en won met een straatlengte voorsprong. Die heeft zo zijn visitekaartje voor de finale nu al afgegeven. Sopraan Astrid en straffe nerd Lieven zijn bij deze gewaarschuwd.

De leukste quotes

Thomas Huyghe (over ‘dingen’ aan zijn lijf): “Ik heb een 3D-moedervlek. Die kan je enkel met zo’n speciaal brilletje zien.”

Bart Cannaerts (na de opmerking van Erik Van Looy dat hij nog een receptenboek van zijn overgrootmoeder heeft): “Is dat dan hoe je mammoet en zo moet klaar maken?”

Kantelmomenten

Lotte start goed en scherp, maar verliest de draad tijdens puzzel, foto- en filmpjesronde.

Thomas is dan weer de beste in foto- en filmpjesronde en controleert moeiteloos de quiz.

Het finalespel is een thriller tussen Mathieu en Lotte. Mathieu heeft een grote voorsprong, maar komt op geen enkel ogenblik aan de beurt. Hij kan maar drie antwoorden geven op vijf vragen. Lotte produceert zestien goede antwoorden en speelt Mathieu, ondanks de 90 seconden op zijn teller, naar huis.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Thomas Huyghe 498 sec.

2. Mathieu Terryn 315 sec.

3. Lotte Vanwezemael 171 sec.

Nieuwkomer

Sopraan Astrid Braeckman speelt tegen Thomas Huyghe en Lotte Vanwezemael.