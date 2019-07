'Het journaal' 10 minuten korter na de Tour MC

11 juli 2019

00u00 0 TV Na afloop van de Ronde van Frankrijk, op maandag 29 juli, kort Eén 'Het journaal' van 19 uur in tot 30 minuten. Pas in de laatste week van de vakantie, vanaf maandag 26 augustus, keert de VRT-nieuwsdienst terug naar de gebruikelijke 40 minuten.

Het zomerregime op de redactie heeft alles te maken met het wegvallen van grote sportevenementen en de algemene nieuwsluwte. De voorbije jaren kortte de VRT 'Het journaal' in augustus in met vijf minuten.

Omdat ook Jeroen Meus vanaf 29 juli een streep trekt onder zijn 'Dagelijkse zomerkost', schuiven de herhalingen van 'F.C. De Kampioenen' van 20.10 uur naar 19.40 uur. Ook 'Switch' komt vroeger op de buis, gevolgd door 'Eigen kweek'. Nieuw in het zendschema is 'First Dates', het datingprogramma waarin singles elkaar voor het eerst ontmoeten in een restaurant. Eén bestelde inmiddels ook een Vlaamse versie van het programma.