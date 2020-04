“Het is serieus slikken geweest”: camera volgt begrafenisonderneemster in ‘Helden Van Hier: Corona’ SVM

20 april 2020

13u10 6 TV In ‘Helden Van Hier: Corona’ wordt de schijnwerper vanavond gezet op begrafenisondernemer Jill De Ras en haar collega Jurgen. Zij moeten voor het eerst een lichaam gaan ophalen in de Covid-unit van het woonzorgcentrum van Wichelen.



De twee zijn geschokt door wat ze zien. De bewoners liggen in open boxen, waardoor ze de kist voor hun ogen zien passeren. “Dat is serieus slikken geweest”, stelt De Ras. “Normaal wordt in een rusthuis niemand van de bewoners geconfronteerd met een begrafenisondernemer. Maar nu kan het niet anders.”

“De verpleegsters die met zo veel liefde die mensen blijven behandelen... Een dikke duim voor hen. Ik had zin om iedereen eens vast te nemen, maar de afstand moet gerespecteerd blijven, natuurlijk.”

Voorts ziet u onder meer hoe bewoonster Marceline vanuit de Covid-unit mag terugkeren naar haar vertrouwde kamer. Er is ook het nodige contrast: terwijl de politie in Oostende optreedt tegen zonnekloppers, moet Theo Francken (N-VA) als burgemeester van Lubbeek overlijdensaktes ondertekenen. Het is van de Tweede Wereldoorlog geleden dat er in korte tijd zo veel sterfgevallen in zijn gemeente waren.

De beslissing om beperkt bezoek toe te laten werd dan weer op onbegrip onthaald in de woonzorgcentra. In Affligem en Wichelen werd geregistreerd hoe hard die klap aankwam.

Vanavond om 21.40 uur op VTM: ‘Helden Van Hier: Corona’

