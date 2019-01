“Het is écht niet de moment”: Laura Tesoro barst in tranen uit tijdens politiecontrole in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ SD

04 januari 2019

12u57

Bron: VTM 5 TV Laura Tesoro (22) beleeft de schrik van haar leven in het VTM-programma ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ met Jens Dendoncker. Wanneer ze tegengehouden wordt voor een politiecontrole en blijkt dat haar auto geseind staat voor inbeslagname, gaan bij Laura de sluizen helemaal open.

De meest aangedane gefopte BV in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’, moet tot nu toe Rik Verheye zijn in het eerste seizoen. Hij dacht toen dat een deurwaarder zijn huis zou leeghalen, na enkele zogezegde serieuze achterstallige betalingen. Rik geeft maandagavond echter de scepter door aan Laura Tesoro, die tijdens een ‘politiecontrole’ vrijwel onmiddellijk in tranen uitbarst.

Laura is immers een snelheidsduivel volgens vriendin Ellen. Zij rijdt regelmatig mee en voor haar mag het in de wagen toch een vitesse minder zijn. De nietsvermoedende Laura wordt staande gehouden voor een politiecontrole, en dan blijkt op de koop toe dat haar wagen geseind staat als in beslag te nemen... Slaagt vriendin Ellen erin Laura te overtuigen om zich voortaan aan de voorgeschreven snelheid te houden?

‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’, maandag 7 januari om 20u35 bij VTM.