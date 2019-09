“Het begon op de trouw van Philippe Gilbert”: hoe de West-Vlaamse kapster Winny een Monacovrouw werd IDR

20 september 2019

00u00 0 TV Sinds ze op de trouw van Philippe Gilbert haar echtgenoot Vincent Wathelet (62) leerde kennen, lijkt voormalige kapster Winny Suffys (47) - die vanavond te zien is in 'Monacovrouwen' - het groot lot te hebben gewonnen. Toch is het niet allemaal glitter en glamour in haar leven. "Ik besef dat ik waarschijnlijk nooit mama zal worden."

Wat 'Vlaamse Hollywoodvrouwen' destijds betekende voor Astrid Coppens, zou 'Monacovrouwen' weleens kunnen worden voor Winny Suffys. Zij is, samen met collega's Atoessa, Anne-Françoise en Sylvie (alias dj Grace), één van de vier dames die tv-kijkend Vlaanderen een blik gunnen in hun luxeleventje. "Maar het is echt niet zo dat we hele dagen champagne drinken en kaviaar naar binnen lepelen", zegt Winny.

Allebei getuige

Al stond het zeker niet in de sterren geschreven dat Winny - die onder anderen de zoon van Jean-Paul Belmondo, Thierry Neuville en Novak Djokovic tot haar vrienden mag rekenen - ooit in Monaco zou terechtkomen. "Dat is een haast onwaarschijnlijk verhaal", lacht de sympathieke blondine. "Ik was getuige op de trouw van Philippe Gilbert en Patricia. Via mijn ex-vriend had ik de wielrenner leren kennen en ook na mijn liefdesbreuk is die vriendschap intact gebleven. Op aansturen van Philippe werd ik zelfs de getuige van z'n aanstaande Patricia (intussen is het koppel uit elkaar, red.). Vincent, de manager van Philippe, was de andere getuige. We hadden een fijne babbel die avond, maar 't is niet dat het onmiddellijk koekenbak was. (lacht) Geleidelijk aan hebben we elkaar beter leren kennen en zijn we een koppel geworden. Toen we al twee jaar samen waren, ben ik naar Monaco verhuisd. Nog eens vier jaar later, op 28 oktober 2013, ben ik met Vincent getrouwd. Philippe en Patricia waren toen onze getuigen. Dat vonden we een mooi symbool", zegt Winny.

Gouden kooi

Winny geeft grif toe dat die eerste periode op de meest mondaine plek van Europa allesbehalve gemakkelijk was. "Ik had het heel moeilijk om me aan te passen. Ik had in België mijn eigen kapsalon en was het gewoon om hard te werken. Daarnaast hecht ik ook heel veel belang aan het contact met mijn ouders, broer, vrienden, klanten... Eenmaal aangekomen in Monaco, viel dat allemaal weg. Daar kwam dan nog eens bij dat Vincent, die werkt als tv-producent voor allerhande sportevenementen, vaak weg was. Het eerste jaar in Monaco voelde ik me echt alsof ik in een gouden kooi zat. Ik was heel blij dat ik bij Vincent kon zijn, maar ik was ook vaak eenzaam."

Dat veranderde deels toen Winny werk vond in een boetiek. "Ik had dat sociaal contact echt nodig, want op een bepaald moment voelde ik de muren op mij afkomen. Aanvankelijk vond ik het ook heel moeilijk om vriendschappen te sluiten in Monaco. Ik ben van nature heel communicatief en uitbundig, maar hier is de mentaliteit heel anders. Iedereen leeft op zichzelf, waardoor het lang duurt voor je bevriend raakt met mensen. Dat kan gek lijken, want voor heel wat mensen lijkt Monaco the perfect world. Maar geloof me: ieder huisje heeft zijn kruisje."

Gefnuikte kinderwens

Dat heeft Winny ook aan den lijve mogen ondervinden. Achter haar kamerbrede glimlach zit immers een groot verdriet. "Ik heb nooit het geluk gehad om mama te worden. Vroeger had ik niet de juiste partners aan mijn zijde. En ik vind dat je voor een kind wel die basis moet hebben. Je kan het niet zomaar bij de grootouders dumpen. Daar kwam nog eens bij dat ik het heel druk had in het salon. Het paste gewoon niet."

Met Vincent lagen de kaarten voor Winny wel perfect. Maar toen het koppel aan kinderen wilde beginnen, sloeg het noodlot toe. "Ik ontdekte dat ik ziek was", klinkt het stilletjes. "Op een bepaald moment heb ik mijn baarmoeder laten verwijderen, omdat ze tjokvol dingen zat die daar niet thuishoorden. En ja, chemo, hé... Ik heb mijn eierstokken nog, maar zwanger worden is geen optie meer. Adoptie zie ik niet zitten, en een draagmoeder vinden is ook een zware weg. Eerlijk? Ik weet niet of ik daar nog door wil. Ik probeer mijn kinderwens zoveel mogelijk van mij af te zetten, maar het weegt op mij. Als ik een zwangere vrouw zie of iemand die een kind heeft... Ja, dan gaat die wonde opnieuw open. Het is weinig waarschijnlijk dat ik mama word en daar moet ik mee leren leven. Maar als je mij vraagt of ik gelukkig ben? Ja, absoluut. Ik heb een fantastische partner en woon op een wondermooie plek."

