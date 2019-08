"Het begon allemaal op de Gameboy van mijn zoon": bedenker Frank Symoens over het zilveren jubileum van ‘Blokken’ DBJ

14 augustus 2019

00u00 0 TV In september loopt 'Blokken' een kwarteeuw op televisie en dat viert het programma met een nieuw decor en een hervormde wedstrijdformule. Het was destijds niet quizmaster Ben Crabbé die het spelprogramma bedacht, maar Frank Symoens, toen producer bij de VRT. "Ik kocht een Gameboy voor mijn zoon, maar speelde er meer op dan hij."

'Blokken' kwam er in 1994 als opvolger van 'Topscore', een quiz die bedacht werd in Nederland, maar de openbare omroep handenvol geld kostte. Frank Symoens, die op dat moment voor de radio werkte, kreeg aan de Reyerslaan een jaar de tijd om een nieuw concept te bedenken. "Ik ben erop gekomen toen ik een Gameboy kocht voor mijn zoon ('Star Academy'-deelnemer Pim, red.), maar ik merkte dat ik er meer op speelde dan hij", blikt Symoens terug. "Met dat spelletje Tetris kon ik wel iets, dacht ik. Ik herinner me nog hoe ik de quiz voor de allereerste keer uittestte met mijn ex-vrouw en buurvrouw, met blokken die we geknipt hadden uit papier en die we dan op de grond in elkaar puzzelden."

"Ik ben ook vrij trots op de naam, die eigenlijk drieledig is", gaat Symoens verder. "De bouwblokjes, het studeren voor de vragen en het afblokken van de andere kandidaat door eerst af te drukken: het zit er allemaal in."

Babbel met kandidaten

Intussen is 'Blokken' de langstlopende quiz op de openbare omroep en het succes zit volgens Symoens in een aantal zaken. "Het concept is eerst en vooral eenvoudig: de vragen zijn van een niveau dat iedereen ze zou kunnen beantwoorden en we hebben ook ruimte gelaten voor een babbel met de kandidaten. Niet onbelangrijk. Daarnaast is er natuurlijk ook Ben, die dat fantastisch doet."

Van de ruim 5.200 afleveringen miste Ben Crabbé er namelijk geen enkele. "Als hij zou wegvallen, zakt het geheel in elkaar", zegt Symoens. "Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook een beetje medelijden heb dat hij het al zo lang moet doen. Maar hij verdient er natuurlijk zijn centen mee, 'Blokken' is de reden waarom hij destijds zijn eigen productiehuis De Mensen heeft opgericht. Ergens vind ik dat wel spijtig, want het programma kost de VRT daardoor meer geld."

Niet uitgenodigd

Het 25ste seizoen kent een aantal nieuwigheden. Er is een nieuw decor dat, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, geen echte stijlbreuk is met het vorige. Daarnaast kreeg het befaamde riedeltje een opsmukbeurt.

Ook de quizformule wordt enigszins anders. Voortaan zullen de zes beste seizoenskandidaten het in finaleweken tegen elkaar opnemen. Aan het einde van het nieuwe 'Blokken'-jaar kampen de herfst- en de lentekampioen dan om de titel van speler van het jaar. "Ik vind de manier waarop het programma is geëvolueerd knap gedaan, maar eerlijk gezegd vraag ik me ook af of het niet stilaan genoeg is. Ik weet nog dat ze eind vorig jaar de 5.000ste aflevering van het programma uitgebreid vierden en daar was ook een feestje aan gekoppeld. Daarop was ik niet uitgenodigd, dat vond ik jammer. Dat heb ik ze dan ook achteraf laten weten."

25 jaar 'Blokken' in cijfers

De eerste aflevering was op 5 september 1994.

Meer dan 7.000 kandidaten namen al deel.

Herlinde D'hiet scoorde op 28 maart 2007 1.440 punten na afloop van de drie voorrondes. De theoretisch maximale score in het spel bedraagt 1630 punten.

9 jaar: de leeftijd van Kyana Decoene, de jongste kandidaat uit de kinderafleveringen.

185.000 vragen stelde Ben al.

Twaalf afleveringen: het record werd op 8 juni 2018 verbroken door Ewout Leys.

350 punten: de haast onmogelijke score in ronde 2 werd op 13 oktober 2013 gehaald door Patrick Vanhoof.

Het decor van ‘Blokken' door de jaren heen.