'Helden van Hier: Op Interventie' valt binnen in enorme wietplantage SD

12 september 2018

13u53

Bron: VTM 2 TV In 'Helden van Hier: Op Interventie' zien we vanavond hoe de Genkse interventiepolitie zone CARMA met getrokken wapens binnenvalt in een gigantische wietplantage.

De inval kadert in een grootse antidrugsoperatie, waarvoor de agenten de krachten bundelen met de lokale recherche. Niets wordt aan het toeval overgelaten. “Het pand is mogelijk geboobytrapped. Met elektriciteit op de klinken of andere valkuilen”, licht een inspecteur toe. Binnen in het gebouw merkt het team al snel dat de plantage niet het werk is van een amateur. De straatwaarde bedraagt maar liefst 296.000 euro.

“Wij proberen ze van de straat te verwijderen”, vertelt rechercheur Guido. “Daarom zit ik hier nog altijd, want ik had al 4 jaar met pensioen kunnen zijn. Ik heb nu 43 jaar dienst en heb al mínstens 2.000 criminelen vastgezet. Op iedere hoek is wel een cannabisplantage, maar we blijven vechten.”

'Helden van Hier: Op Interventie', vanavond om 20u35 bij VTM.