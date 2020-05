‘Helden van Hier' breekt record ‘Iron Man 3' met langste aftiteling ooit LOV

11 mei 2020

07u43

Bron: VTM 4 TV Op maandag 11 mei waait er een wind van hoop door de laatste aflevering van ‘ Op maandag 11 mei waait er een wind van hoop door de laatste aflevering van ‘ Helden van Hier: Corona ’. De voorbije weken volgden bijna 700.000 kijkers het leven van de hulpverleners tijdens de coronacrisis op de voet.

In de slotaflevering kunnen die hulpverleners eindelijk ademhalen: Covid-afdelingen worden afgebouwd en het normale leven wordt voorzichtig weer aangevat. Alle spilfiguren blikken terug op de meest intense weken van hun leven en krijgen een onvergetelijk eerbetoon.

Speciaal voor de slotaflevering lanceerde ‘Helden van Hier: Corona’ een uitzonderlijke oproep. Via heldenvanhier.be werd Vlaanderen opgeroepen om massaal hún persoonlijke helden uit de zorg in de kijker te zetten. Door via de website eenvoudigweg de naam en het beroep van hun zorgheld door te geven, kon iedereen een bijdrage leveren aan de langste ketting van bedankingen ooit. Maar liefst 5.600 mensen stuurden de naam van hun held of heldin ondertussen al in. Zo verbrak Helden van Hier het record dat op naam van de film ‘Iron Man 3' stond, met een creditlijst van 3.700 namen. Met die indrukwekkende lijst sluit ‘Helden van Hier: Corona’ maandag af.

