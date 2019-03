“Heikki-khier een vergadering gemist?”: aflevering 6 van ‘Temptation Island’ in vogelvlucht EDA

15 maart 2019

21u35 0 TV Vorig jaar deze tijd was Deborah al een gebroken vrouw en was Tim al lang van 't paadje af. Dit seizoen is het vreselijk lang wachten op wat sensatie in ‘Temptation Island’ en dus blikken we vandaag met iets meer animo terug op aflevering 6. Want ‘Temptation Island’ kan wel wat meer ‘Callboys’ gebruiken...

Dag 6 en er is nog altijd niets gebeurd op dit zwabber-eiland.

KOMT ER NOG WAT VAN, KIMBERLY?

Het lijkt wel alsof jullie verleiders en verleidsters na een nachtje feesten in The Villa zwaar in de vaart zijn gesukkeld en vervolgens met geheugenverlies op de Thaise kust zijn aangespoeld.

En wat betreft de koppels lijkt het wel alsof VIJF per ongeluk de winnende duo’s van het Vakantiesalon op dit eiland heeft gedropt...

Of ís dit het Vakantiesalon???

Wie zijn deze toevallige strandgangers die hier door het beeld wandelen?

De makers voelden dat ze moesten ingrijpen. En besloten drastische middelen in te schakelen.

Een beruchte groep alfamannen werd aangezocht om paal en perk te gaan stellen op het eiland.

Producer: “Wesley Biets, ik geef u 20.000 ruggen als ge ze allemaal kunt platleggen ginder. Iedereen moet zwichten. Onze Timtation-reputatie staat op het spel!”

Even later stonden de Callboys in Thailand.... Om er iedereen bij elkaar te vegen!

Devon besloot het testosteron van de mannen zo snel mogelijk op te pompen.

De tactiek leek aan te slaan.

En ook Roger gooide de armen los.

Het was dat of een dzjoef op Heikki’s neus. De blonde motorcrosser werkte immers danig op Roger’s zenuwen.

De testosteron-meter stond na dagen in het rood eindelijk terug in het groen. En ook de dames waren klaar om het spel op te drijven:

Genoeg vissen in de zee! Fast forward naar het tweede kampvuur!

Omdat de beelden zodanig saai waren, besloten de makers één en ander digitaal in scène te zetten. Presentatoren Rick en Annelien kregen op hun beurt de opdracht om de beelden zo veel mogelijk aan te dikken. Alle koppels moesten met een baksteen in de maag het kampvuur verlaten. Blije gezichten waren uit den boze!

Demi was als eerste aan de beurt. Zij zag hoe haar Sidney zich extensions en gelnagels had laten aanmeten door de verleidsters...

De beelden leken haar weinig te verrassen.

Annelien schoot in paniek. Dit stond niet zo in haar script.

Rick had meer vertrouwen in de zaak. Sidney zou wel zeker in een woede uitbarsten eenmaal hij zou horen dat z’n vriendin hem niet miste.

Sidney kon haar uitspraak echter perfect plaatsen.

De teleurstelling trof Rick diep.

En ook de Callboys vernamen dat het kampvuur niet de gewenste kant op ging:

Over naar Morgan dan maar, die hopelijk wel een tikkeltje jaloers zou worden bij het zien van Rodanya en verleider Danicio. Rick dreef alvast de spanning op.

Morgan verroerde geen vin.

Tijd voor Rodany-aaaa, die naar goede gewoonte de meest softe beelden van iedereen te zien zou krijgen. Net wanneer de presentatoren dachten niks te kunnen oogsten, bleek zij helemaal over de rooie te gaan.

Annelien glimlachte victorieus.

Je lijkt niet tevreden, Rodanya?

Logisch, dat is Morgan ook helemaal niet.

Annelien wilde weten waarom Laura eigenlijk überhaupt meedeed aan Temptation Island als zij en haar vriend Roger iedere avond zo vroeg gaan slapen.

Laura gaf een diplomatisch antwoord.

En kreeg een fragment te zien waarin enkele ‘verleidsters’ haar belachelijk maakten.

Roger hoopte ’n gelukkigere Laura te zien, maar zag haar in tranen op haar bed liggen.

Voor Rick het signaal om te overdramatiseren.

Maar Roger liet zich niet opnaaien.

Heikki mocht wederom als laatste het kampvuur doven. En zag hoe z’n Milou in haar eentje de alcoholvoorraad opmaakte.

In een ander beeld liet Milou weten ‘het moeilijk te krijgen’. Rick wilde weten wat dat precies te betekenen had.

Dit was het??? En wat met de beelden van een botergeile Danicio die de nacht voordien in Milou’s bed kroop? Awoert! Dit spel is verkocht!!

Over naar Milou, die haar laatste beeld voor de lijnrechte kiezen kreeg.

Oh? Iets ophefmakends?

Milou snapte er niks van. Dat Heikki op ‘dat type vrouw’ viel, zat haar dwars. De voelsprieten van Annelien schoten overeind:

(...)

Eenmaal terug in het resort was Jayleen Vleugels het enige waar de dames het over hadden. Ze kreeg de volle laag.

Jayleen werd ge-slutshamed door de vrouwen...

...En reageerde ontzet.

De temperatuur zakte danig onder nul. Ook Roger had het gemerkt.

De Callboys besloten in te grijpen.

Ze bekokstoofden een plannetje om de singles te helpen slagen in hun missie.

Verleidster Lizzy was geëmotioneerd.

Demi leek zich vooralsnog geen grote zorgen te maken.

Wacht maar... jouw Sidney staat nu al op het punt te breken...

En nu ook de Callboys zich komen moeien, is het slechts een kwestie van seconden...

Devon had namelijk op dat moment een regeling getroffen met FuckArmy om twee nieuwe vrijgezellen naar het eiland te sturen.

Die hadden slechts één doel voor ogen: elke man en vrouw op het eiland kapot beuken.

Of toch op z’n minst schuren!

Bij leven en welzijn,

TOEDELS !