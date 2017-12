"Heel verbaasd dat die hier nog zit": de spanning stijgt in 'De Slimste Mens' MC

23u09 3 SBS Joke Emmers TV Het is over en uit voor Joke Emmers. Te jong om in volle finale goeie antwoorden te kunnen geven over Apollo 11, het ruimteschip dat in 1969 de eerste mensen naar de maan bracht. Exit het Limburgse energiebommetje, dat het acht deelnames uithield. Er vloeiden traantjes.

De halve finale van ‘De Slimste Mens’ wordt betwist door Xavier Taveirne, die bij zijn heroptreden meteen won, Goedele Wachters en Filip Peeters. Het belooft straks een bijzonder spannende halve eindstrijd te worden.

Geen hoge scores, geen evidente vragen meer in deze fase van 'De Slimste Mens'. Dat weten we al van vorige jaargangen. Xavier Taveirne, voor de gelegenheid netjes geschoren en geknipt, bracht zijn 70-jarige moeder - ‘de hete truffel van het dorp’ - mee naar de studio. Xavier en Filip Peeters waren de beste spelers, Joke wist alweer niks over haar filmpje. Ook in de finale kon ze haar stempel niet drukken, al speelde ze tactisch wel erg goed, en had ze bij een 21-20 stand alle kans om het finalespel te winnen. Alleen, de maanlanding bleek geen parate kennis voor de 27-jarige Emmers.

De leukste quotes

Xavier: (over zijn terugkeer) "Ik ben even weggeweest, ja, en was heel verbaasd dat Joke hier nog altijd zit."

Xavier: (over impact 'De Slimste Mens') "Er wordt op het werk gepraat over de komst van Goedele Wachters en dat we tegen elkaar zouden kunnen spelen. Dat zou betekenen dat ik zou doorgaan, maar er zitten hier twee geweldigen in de weg." Erik: "En die zitten al lang samen."

Filip: (over Xavier Taveirne) "Hij is van de nieuwsdienst. Ik vind dat die sowieso niet zouden mogen meedoen." Filip geeft trouwens ook zijn auto een naam.

Xavier: (over bijgeloof en wat hij weet van Filip) "Dat we bijgelovig zijn. Over dezelfde dingen." Filip: "We hebben ruzie zitten maken over wie het eerst naar beneden zou komen." Xavier: "Ik ben altijd als laatste naar beneden gekomen." Filip: "Ik ook. En nu samen." En Joke: "Ik heb dezelfde sokken en hetzelfde ondergoed aan. Maar ik heb het wel gewassen."

James: (over Jan Jaap) "We hebben nog geen klik, maar dat gaat nog komen."

James: (over Nederlanders): "Leuk. Die zijn lekker vrijuit. Ik ben ook weg van Marco Borsato." Jan Jaap: "Dat is die man die als hij een hoge noot niet haalt roept: "Nu jullie!"

James: "Iedereen heeft een complex. Bij mij is dat mijn buik."

James: (of hij naar 'De Zevende Dag kijkt') "Jaja, van maandag tot vrijdag."

Xavier: (over yoga) "Ik heb dat één keer gedaan en werd er zeer onrustig door. Het had het omgekeerde effect."

James: (na een vraag over de Japanse keizer Akihito) "Dat weet toch niemand." Waarop Jan Jaap: "In Japan weet iedereen dat, man."

Jan Jaap: (na de puzzel van Filip en het feit dat hij het even moeilijk had) "Waw, ik heb nog nooit iemand zo rustig een psychose horen uitleggen."

Joke (in volle finale): "Nu lig ik eruit." Eerder legde ze op een hilarische manier uit hoe Snapchat werkt.

Hilarische momenten

Jan Jaap is hilarisch als hij uitlegt hoe hij na één jaar huwelijk een Rolex kreeg van zijn geliefde, terwijl hij zelf met een taart kwam aandraven.

Joke vindt met heel veel moeite de naam James Cooke als antwoord op de vraag welke talentvolle Vlaamse presentator zijn naam deelt met een Britse ontdekkingsreiziger. Waarop Jan Jaap (tegen James): "Jij hebt dezelfde naam als die ontdekkingsreiziger en jij zit ook op een boot maar die vertrekt nooit…"

De kantelmomenten



De échte finale nadert en dat voel je aan de spelintensiteit. Vooral Filip Peeters is bijzonder gebeten om te winnen en speelt alsmaar meer gefocust.

Xavier Taveirne neemt de beste start en ziet hoe Filip Peeters in de Open Deur-ronde helemaal wegzakt. In de Puzzel-ronde kruipt Filip weer recht en haalt hij tijd in. Maar in de Fotoronde moet hij weer passen en buist. Dan faalt Xavier op zijn beurt en kan Filip terugkomen. Voor de Filmpjes-ronde staat Joke wel weer aan de leiding.

De Filmpjes-ronde is beslissend. Bij het filmpje van Filip loopt Joke met 50 seconden weg en wenkt de overwinning. Xavier scoort goed met vier juiste antwoorden, waarna Joke bij haar filmpje faalt en Xavier de overwinning haalt.

In de finale speelt Joke het keihard. Ze laat zich strategisch op het goede moment zakken, maar krijgt dan een vraag waar ze niks over weet. Zodat Filip alsnog wint.

De eindscore (vóór het finalespel)

Xavier Taveirne 343 sec.

Joke Emmers 320 sec.

Filip Peeters 291 sec.

De nieuwe finalist

Nieuwsanker Goedele Wachters

De volgende finalist

Dalilla Hermans (9 deelnames, 5 overwinningen)