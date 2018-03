"Heb je mij gemist?" gaat over 'De Mol': hier zijn de bewijzen SD

Bron: wieisdemol.be/decathlon.be 2 TV Stipt om 16.00u wordt het geheim onthuld: maar nu al lijkt alles erop te wijzen dat de vreemde guerrilla-campagne het werk is van 'De Mol'. Hieronder vindt u alvast een pak bewijzen die dat aantonen.

"Heb je mij gemist?" werd voor het eerst opgemerkt op het strand van Oostende op 26 februari. Diezelfde dag verscheen de boodschap ook in de krant. 's Avonds was de vraag voor de derde keer die dag te zien. Tijdens de uitzending van 'Control Pedro' droeg Jonas Geirnaert een T-shirt met daarop dezelfde prangende vraag. Op 27 februari dook de vraag opnieuw op. Deze keer tijdens het programma 'De Leeuwenkuil.' Beide programma's behoren toe aan VIER. Toevallig ook de zender waarop 'De Mol' wordt uitgezonden.

De website hebjemijgemist.be werd geregistreerd door SBS

Op hebjemijgemist.be loopt een aftelklok. Die klok telt af naar vrijdag 16 uur, wanneer er dus hoogstwaarschijnlijk meer informatie gelost zal worden. De website werd, u kunt het al raden, geregistreerd door SBS.

De zin verwijst naar Sherlock

Verschillende mensen haalden ook aan dat de boodschap "Heb je mij gemist?" kan verwijzen naar de BBC-reeks Sherlock. In die reeks kwam Moriarty, de aartsvijand van Sherlock Holmes, na een tijd van afwezigheid terug. Hij deed dat met een gelijkaardige actie als de "Heb je mij gemist?"-actie. Plots werden tv-zenders, reclamepanelen en zelfs controlepanelen gehackt om een boodschap af te spelen. "Did you miss me?", klonk het daar. Wat dus letterlijk vertaald naar "Heb je mij gemist?" In Sherlock is Moriarty een saboteur, iemand die er alles aan doet om Sherlock Holmes tegen te werken. Op die manier is hij dus makkelijk te linken aan de mol.

De zin verschijnt op de Instagram van ex-kandidaten

Alle finalisten van De Mol 2017 posten verwijzingen naar het programma op sociale media. Winnaar Davey deelde een filmpje waarin zijn vriendin Margo te zien was met hetzelfde T-shirt als Jonas Geirnaert in 'Control Pedro'. Eline, die vorig jaar de mol bleek te zijn, filmde het fragment uit 'De Leeuwenkuil'. En verliezend finaliste Annelies deelde de "Heb je mij gemist?"-visual op haar Instagram Story.

En ook bij de andere kandidaten van het vorige seizoen van De Mol staat de Instagram Story in het teken van "Heb je mij gemist?". Robin en Marzena deelden de visual op hun Story. Jess postte een foto van haar vriendje in de bioscoop met het T-shirt. En professor Hans, de comeback kid van vorig seizoen, had tijdens een van z'n lessen aan de Universiteit van Antwerpen de boodschap op het bord geschreven.

2017 viel wel mee... 🤗 #2017 #omnooittevergeten #bedankt

Piñata's en cactussen

Op Twitter verschijnen sinds begin deze week ook mensen die een piñata hebben gekregen met de post. Wanneer ze de piñata stukslaan, valt er naast snoepgoed nog iets anders opmerkelijks uit. Een papiertje met daarop "Heb je mij gemist?". En laat piñata's nu net iets typisch Mexicaans zijn, het land waar 'De Mol' zich dit jaar afspeelt.

Andere mensen krijgen dan weer een cactus aan. Ook daarbij een kaartje met de ondertussen gekende slagzin.

Life would be million times better if there were piñatas strategically placed throughout the day RIGHT?? (thank god I got sent one today, it's that kind of a day 😉) #hebjemijgemist

Sommige mensen krijgen een piñata, ik kreeg een cactus. De mol is dit jaar in Mexico opgenomen EN DAT IS DUS ECHT KEIGOED GEVONDEN HE DE MOL IS ECHT HET BEST UITGEWERKTE PROGRAMMA OOIT #hebjemijgemist #demol

Decathlon

En dan is er nog het promotiemagazine van Decathlon, sponsor van het programma, die alle twijfels wegneemt. In de laatste uitgave zijn enkele pagina's terug te vinden die de boodschap duidelijk linken aan De Mol. "Net als vorig jaar selecteerden de medewerkers van Decathlon het beste sportmateriaal om de mol te ontmaskeren." Daarna volgen 10 profielen van deelnemers die in lijn met de doelgroep van de sponsor hun sportieve bezigheden toelichten.

Het nieuwe seizoen van 'De Mol' zou naar alle waarschijnlijkheid van start gaan in maart en speelt zich af in Mexico. Elke week zal er na de uitzending een extra mol-programma uitgezonden worden door ex-mol Gilles Van Bouwel. In het programma gaat hij samen met de kijken op zoek naar de mol.