"Happend naar adem werd ik 's nachts wakker": Julie Van den Steen gaat apneuduiken in ‘Beat VTM’ DBJ

10 februari 2020

00u00 1 TV "Ik ben bang van diepte, van alles wat onder water zit en van vieze beesten." En toch gaat Julie Van den Steen (27) vanavond in 'Beat VTM' apneuduiken in open zee. De presentatrice heeft naar eigen zeggen doodsangsten uitgestaan. "Happend naar adem werd ik 's nachts wakker."

Twee-nul staat het intussen in de strijd tussen Team VTM en Team Vlaanderen. Nadat Guga Baúl voor 'Beat VTM' een potje olijfolieworstelen ging winnen in Turkije en Kürt Rogiers zich ontpopte als een meer dan uitstekende dameskapper, is het deze keer aan Julie Van den Steen. Zij gaat samen met de 26-jarige Sara apneuduiken: duiken zonder zuurstofflessen. "Het was echt een heel intens traject", zegt Julie. "Je leven staat even helemaal in het teken van die duik, overdag maar ook 's nachts. Ik had er nachtmerries over. Happend naar adem werd ik wakker, omdat ik dacht dat ik geen lucht meer kreeg."

30 meter diep

Het kersverse VTM-gezicht zou eigenlijk niet deelnemen aan 'Beat VTM', maar nadat Nathalie Meskens moest passen door haar zwangerschap, werd de ex-MNM-dj opgetrommeld. "Ik heb er toch even over moeten nadenken", aldus de Gentse. "Maar het was een gesprek met een vriendin dat de doorslag gaf. 'Op een schaal van één tot tien: hoe bang ben je voor deze opdracht?', vroeg ze. Een zes, zei ik, waarop ze antwoordde dat dat goed meeviel en ik het moest doen om mijn grenzen te verleggen."

En dat gebeurde ook. Met intensieve trainingen werd Julie voorbereid op een vrije duik, tot 30 meter diepte. Kristof Coenen, die onder anderen Matthias Schoenaerts trainde ter voorbereiding van de duikbootfilm 'Kursk', was Julies persoonlijke coach. Ze leerde een reeks ademhalingsoefeningen en na honderd dagen kon de presentatrice tot tweeënhalve minuut lang haar adem inhouden.

Tijdens de generale repetitie in open water, voor de kust van Tenerife, liep het mis. "Nadat ik me achterwaarts uit het reddingsbootje had laten vallen, kreeg ik een paniekaanval", vertelt Julie. "De zee was wild, ik zag alleen maar blauw en besefte opeens dat ik bang was van de diepte, van alles wat onder water zit en van vieze beesten die plots naar boven kunnen schieten. Het werd me allemaal te veel en ik kon niet anders dan beginnen te huilen. Het was erger dan eender welk examen dat ik ooit in mijn leven heb gedaan."

Ook rustgevend

De trainingen met drukverschil leverden Julie ook een oorontsteking op, en toch houdt ze vooral positieve herinneringen over aan haar avontuur. "Het moment dat je jezelf langs het touw de diepte in trekt, heeft ook iets heel rustgevends. Onder water is het muisstil en ben je alleen met je eigen gedachten. De moeilijkheid is dat hoe dieper je gaat, hoe langer het duurt voor je weer boven bent. Je moet constant grenzen verleggen zonder in paniek te slaan. Dat laatste is dodelijk, want dan gaat je hart sneller slaan en verbruik je nog meer energie en zuurstof. Het is een moeilijk evenwicht, maar uit ervaring heb ik ook geleerd dat ik meer kan dan ik zelf denk en dat ik te snel in paniek sla. Ik mag gerust wat rationeler zijn."

Na haar passage in 'Wat een dag' is 'Beat VTM' Julies tweede project voor de commerciële zender. Later dit voorjaar presenteert ze aan de zijde van Niels Destadsbader nog het nieuwe amusementsprogramma 'The Masked Singer'. "Daar word ik nu volop voor gecoacht", zegt ze. "Twee jaar geleden presenteerde ik de MIA's, maar ik heb het gevoel dat ik nog veel te leren heb. Op elk vlak. Presentatietechnieken, maar ook kleine dingen zoals hoe je je handen best houdt of hoe je over een podium wandelt."

'Beat VTM', 20.35 uur op VTM