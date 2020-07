“Had deze aanslag vermeden kunnen worden?”: ‘Telefacts Zomer’ blikt terug op terreur in Nice BDB

14 juli 2020

18u30

Bron: VTM 3

Het was de dodelijkste aanslag ooit op Franse bodem. Totaal onverwacht reed een vrachtwagen op 14 juli 2016 in op een mensenmassa op de Promenade des Anglais in Nice. Net na het vuurwerk ter gelegenheid van de nationale feestdag: symbolischer kon haast niet. ‘Telefacts Zomer’ maakt de reconstructie van de vreselijke aanslag. Vier jaar na datum is één vraag nog steeds onbeantwoord: had deze aanslag vermeden kunnen worden? Je ziet het antwoord op dinsdag 14 juli om 22 uur bij VTM en VTM GO.