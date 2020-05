‘Groeten Uit’ verlengd wegens succes: de leukste momenten uit het programma TDS

19 mei 2020

16u34

Door het grote succes van ‘Groeten Uit’ blijft An Lemmens de komende weken bekende Vlamingen terugsturen naar het jaar waarin ze twaalf waren. Dinsdag stuurt de presentatrice Kürt Rogiers opnieuw naar 1983, samen met zijn vrouw en twee dochters. En ook Ben Segers, Herman Verbruggen, Katja Retsin, Evi Hanssen en Davy Gilles stappen terug in de teletijdmachine om samen met de kijkers de gadgets, de kleding, het speelgoed, het interieur, de muziek en de televisieprogramma’s uit de jaren 70, 80 en 90 te ontdekken. En al dat tijdreizen leverde alvast heel wat leuke beelden en momenten op.

