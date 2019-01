‘Groeten Uit’ begint vanavond opnieuw, dit waren de beste fragmenten uit het vorige seizoen MVO

03 januari 2019

12u03 1 TV Vanavond trekt Koen Wauters (51) terug in de tijd samen met zijn gezin, in het nieuwe seizoen van ‘Groeten Uit’. Maar ook in seizoen 2 was het al gieren van het lachen. Dit waren de leukste fragmenten!

Groeten uit 1989

Het jaar waarin iedereen op de ‘Lambada’ danst en de New Beat door de boxen knalt. Maar ook het jaar waarin Kelly Pfaff twaalf jaar oud was. Samen met Sam Gooris, Shania en Kenji reist ze terug in de tijd, waar Sam meteen zijn dansmoves toont.

Groeten uit 1963

Jacques Vermeire haalt zijn beste imitaties uit de kast om zijn kinderen, Julie en Maxime, te entertainen.

Groeten uit 1975

Filmmaker Jan Verheyen komt erachter dat zijn vrouw liever met haar idool Luc Appermont getrouwd was.

Groeten uit 1983

Kürt Rogiers wilde graag Paus worden toen hij klein was. “Ik speelde geen Michael Jackson, maar pastoorke”, vertelt hij, tot groot jolijt van zijn dochters.

Groeten uit 1984