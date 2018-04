'Grillmasters' snijdt vanavond gevoelig thema aan: moslim Adel moet worsten draaien van varkensvlees TDS

12 april 2018

14u58

Bron: VIER 1

'Grillmasters' op VIER is zoveel meer dan een doorsnee grillprogramma. Het snijdt ook gevoelige thema’s aan, zoals geloofsovertuiging en levensbeschouwing. Adel is een moderne moslim: hij geniet van de geneugten van het leven maar kookt wel altijd halal. De eerste proef van Grillmasters legt hem meteen het vuur aan zijn schenen, want Adel moet worsten draaien van varkensvlees. Kan halal zijn worst wezen of vindt hij een andere manier om het varkentje te wassen?

'Grillmasters', vanavond om 20.35 op VIER.